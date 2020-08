Covid-19 : Le nombre des rémissions dépasse celui des nouvelles contaminations 

Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, a souligné lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé que l’évolution de l’épidémie atteint « 146,6 infections cumulées pour 100 000 habitants». Un taux qui reste inquiétant même si le pays a enregistré 1 135 nouvelles guérisons, portant à 37 478 le nombre total, soit un taux de rémission de 70,4%. Car la létalité grandit puisque 32 morts sont à déplorer rien que durant les dernières vingt-quatre heures, ce qui porte à 920 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,7%. Ces décès ont été établis à Marrakech (11), Casablanca (5), Fès (4), Tétouan (3), Tanger (2), Rabat (2), Salé (1), Berrechid (1), Guercif (1), Kelaa des Sraghna (1) et Meknès (1).

Désormais, le pays compte 14.854 cas actifs sous traitement (41 pour 100.000 habitants en moyenne). Comme auparavant, ils se répartissent principalement entre Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé, Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Quant au nombre de patients en état critique, il a baissé pour atteindre 170 cas, dont 33 sous respirateur invasif.

A signaler que la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures donne la région Casablanca-Settat leader avec 290 cas (261 à Casablanca, 14 à Nouaceur, 5 à Mediouna, 5 à Berrechid, 3 à Benslimane et 2 à Mohammedia), talonnée par ensuite Marrakech-Safi avec 159 cas (71 à Marrakech, 52 à Kelaa des Sraghna, 20 à Essaouira, 12 à Youssoufia et 4 à Rhamna), Fès-Meknès avec 138 cas ( 77 à Fès, 33 à Meknès, 15 à Ifrane, 7 à Taza, 3 à Sefrou, 2 à Boulemane et 1 Moulay Yacoub), Beni Mellal-Khénifra avec 103 cas ( 79 à Beni Mellal, 14 cas à Fqih Bensaleh, 8 à Khénifra et 2 à Khouribga), Rabat-Salé-Kénitra avec 81 cas ( 35 à Salé, 23 à Kénitra, 16 à Rabat, 6 cas à Skhirat-Témara et 1 à Sidi Kacem), Drâa-Tafilalet avec 34 cas ( 26 à Ouarzazate, 6 à Zagora et 2 à Tinghir), Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 31 cas (7 à Tanger, 6 à Tétouan, 6 à Larache, 5 à Chefchaouen, 3 à M’diq-Fnideq, 2 à Al Hoceima, 1 à Ouazzane et 1 à Al Fahs Anjra), Souss-Massa avec 30 cas (25 à Agadir Idda Outanane, 4 à Inzegane-Ait Melloul et 1 à Tiznit), l’Oriental avec 24 cas (11 à Oujda-Angad, 8 à Guercif et 5 à Berkane) et enfin, Dakhla-Oued Ed-Dahab avec 13 cas tous recensés à Dakhla ,

Seules les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun n’ont enregistré aucun cas lors des dernières 24 heures.