Covid-19 : les inquiétants décomptes se suivent… 

Avec les nouvelles contaminations recensées entre mercredi et jeudi, le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie s’est élevé a 37 935. A ce rythme-là, le risque est grand de voir le Maroc dépasser le palier des 40.000 cas dans les jours à venir.

«Nous atteignons ainsi 104,5 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré Dr. Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d’urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. «Le taux d’infection a atteint 4 pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures», a-t-il précisé.

De plus, le Maroc a enregistré, lors des dernières 24h, 1 010 nouvelles rémissions, portant à 26 687 le nombre total, soit un taux de rémission d’environ 70%.

En revanche, 28 morts sont à déplorer portant à 584 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19. «Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (8), Marrakech (5), Fès (3), Tanger (3), Errachidia (2), Ouarzazate (2), Rabat (1), Salé (1), Nador (1), Al Hoceima (1) et Boujdour (1)» a-t-il détaillé.

Le Maroc compte désormais 10 664 cas actifs sous traitement (29,4 pour 100 000 habitants), la plupart se trouve dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

Le responsable a souligné que 156 cas seraient dans un état grave ou critique à cause de l’âge et/ou des maladies chroniques, dont 85 sous respiration artificielle. Ces cas se répartissent entre Casablanca-Settat (44), Marrakech-Safi (38), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (31), Rabat-Salé-Kénitra (15), Fès-Meknès (14), Souss-Massa (5), l’Oriental (2), Drâa-Tafilalet (5), l’Oriental (3) et Guelmim-Oued Noun (1).

Aucune région n’est épargnée du coronavirus. La répartition géographique place toujours la région Casablanca-Settat en tête avec 393 nouveaux cas (331 à Casablanca, 38 à Settat, 7 à Nouaceur, 5 à Mohammedia, 4 à El Jadida, 4 à Mediouna, 2 à Benslimane, 1 à Berrechid et 1 à Sidi Bennour), suivie de Rabat-Salé-Kénitra avec 173 cas (47 à Témara, 40 à Rabat, 36 à Salé, 27 à Kénitra, 17 à Khemisset et 6 à Sidi Kacem), ex-aequo avec Fès-Meknès (64 à Fès, 43 à Meknès, 20 à Taza, 15 à Sefrou, 14 à Taounate, 10 à El Hajeb, 4 à Ifrane et 3 à Moulay Yacoub). Marrakech-Safi les talonne avec 150 cas (130 à Marrakech, 8 à Essaouira, 6 dans la province de Rhamna, 5 à Kelaa des Sraghna et 1 dans la province d’El Haouz), talonnée par Tanger-Tétouan-Al Hoceïma avec 146 cas (96 à Tanger, 43 à Tétouan, 5 à M’diq-Fnideq, 1 à Al Fahs Anjra et un autre à Larache), Drâa-Tafilalet avec 75 cas (54 à Errachidia, 11 à Ouarzazate, 9 à Midelt et un à Tinghir), Béni Mellal-Khénifra avec 54 cas (16 à Kouribga, 14 à Azilal, 13 à Beni Mellal, 9 à Fqih Bensaleh et 2 à Khénifra), l’Oriental avec 32 cas (10 à Oujda, 9 à Guercif, 4 à Nador, 4 à Figuig, 3 à Berkane, un à Jerada et un autre à Dirouch), Souss-Massa ave 25 cas (16 à Agadir-Idda-Ou Tanan, 8 à Inzegane Ait Melloul et un à Tiznit), Dakhla-Oued Ed-Dahab

avec 7 cas à Dakhla (), Laâyoune-Sakia El Hamara avec 5 cas (Laâyoune et deux à Boujdour ) et, enfin, Guelmim-Oued Noun qui ferme la marche avec 6 cas (4 à Guelmim et 2 à Assa Zag).

On signale que 988 de ces nouveaux cas (80%) ont été enregistrés dans le cadre du suivi des personnes contacts.

Des lits médicalisés de plus à Tanger

A signaler qu’une nouvelle unité médicale de prise en charge des cas modérés et graves du Covid-19 a été inaugurée, jeudi, à l’hôpital Mohammed VI de Tanger. Erigée et équipée en moins d’une semaine, cette unité comprend 48 lits dans des chambres individuelles équipées d’appareils d’assistance respiratoire et de moniteurs des signes vitaux et sera ainsi dédiée aux patients dont l’état de santé nécessite l’administration immédiate d’oxygène.

La capacité d’accueil de cette unité permettra aux autorités sanitaires de prendre en charge les cas récents de contamination au Covid-19 qui se rendent aux hôpitaux de Tanger, a indiqué a Dr. Ouafae Ajnaou, directrice régionale de la Santé à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, précisant que cette unité est dédiée à la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées dont l’état de santé requiert des soins intensifs. Cette unité permettra d’alléger la pression sur les unités de réanimation, dont la capacité atteint 73 lits, a ajouté Dr Ajnaou.

Les cas qui nécessitent une surveillance médicale seront pris en charge au niveau de cette unité, tandis que les cas graves et critiques seront transférés aux trois unités de réanimation de Tanger, a expliqué la responsable.