Covid-19 : Plus de 200 morts en un week-end !

Les informations livrées par le ministère de la Santé soulignent que dimanche, seuls 4 661 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés dans le pays. L’évolution semble se faire sur un trend baissier puisque, la veille samedi, le nombre des cas recensés n’a été que de 7641, c’est-à-dire en dessous de la barre des10.000 cas.

En tout cas, les derniers chiffres de la tutelle laissent entendre que le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire a atteint 810 949 au Maroc. Faisant que le pays aligne 74.612 cas actifs sous traitement, dont 2.467 dans un état critique (77 sous intubation et 1.340 sous ventilation invasive). Tout cela fait que le taux d’occupation des lits de réanimation a atteint les 51,8%, en hausse par rapport aux moyennes de ces dernières semaines.

Malgré la pression subie par le personnel sanitaire, 7 641 nouvelles guérisons ont été enregistrées, dimanche, portant à 724 545 le nombre total, avec un taux de rémission de 89,3%. Mais c’est la létalité due à la Covid-19 qui pose problème. En effet, pas moins de 115 morts ont été recensés dimanche, portant à 11 792 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,4%. 30 de ces décès ont été relevés à Casablanca-Settat, 17 dans l’Oriental, 17 à Marrakech-Safi, 14 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 12 à Souss-Massa, 8 à Beni Mellal-Khénifra, 8 à Guelmim-Oued Noun, 3 à Fès-Meknès, 3 à Drâa-Tafilalet, 2 à Rabat-Salé-Kénitra et 1 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra. Si on comptabilise les 90 décès signalés samedi, le week-end aura causé la mort de plus de 200 personnes.

La parade qui s’offre au pays face à la pandémie est la vaccination. Dans ce cadre-là, force est de souligner que 17 288 054 personnes ont reçu, jusqu’à dimanche, la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 12 911 722 personnes en ont reçu la deuxième.

Les enfants de la partie

La campagne nationale de vaccination coronavirus sera étendue, dès lundi 23 août, aux enfants entre 12 et 17 ans. Prise par le Comité scientifique et technique relevant du ministère de la Santé, cette décision permettra notamment d’assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire en présentiel à partir de septembre, tout en immunisant les plus jeunes qui sont fortement exposés au variant Delta de la Covid-19.

Moulay Saïd Afif, membre du Comité, a indiqué sur 2M que la vaccination se fera avec la formule développée pat Pfizer/BioNTech. Cette première étape fait partie d’une large opération qui devra concerner les moins de 18 ans, surtout que les jeunes non vaccinés font désormais partie des patients infectés nécessitant des soins en réanimation.

Le médecin a indiqué que toutes les données sont étudiées sur des bases scientifiques, concernant l’utilisation du vaccin chinois développé par Sinopharm chez les plus jeunes. Ces annonces sont faites le lendemain de l’acquisition de nouvelles doses des deux vaccins par le Maroc.