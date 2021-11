Crédit bancaire : Progression continue en septembre

Selon les indicateurs clés des statistiques monétaires de septembre 2021 de BAM, la ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir une hausse de 9,1% après 7,7% des facilités de trésorerie, un accroissement des crédits immobiliers de 3,4% après 3,6% et de ceux à la consommation de 1,2% après 1,5%, ainsi qu’un repli des concours à l’équipement de 2,7% après 4,3%.

S’agissant des créances en souffrance, leur rythme de progression annuelle s’est situé à 7,1% en septembre après 8,6% en août, ajoute la Banque centrale, notant que dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,6%. En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une hausse de 0,7%, recouvrant un accroissement de 2,2% des prêts de trésorerie et de 0,2% des crédits immobiliers et une stagnation des concours à l’équipement et des prêts à la consommation.