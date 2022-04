Crédit immobilier : Les taux fixes toujours en baisse

Selon les 1694 pré-accords de principe distribués sur Afdal.ma depuis le début de l’année 2022, les taux fixes hors taxes des crédits à l’habitat maintiennent leur tendance baissière et enregistrent une baisse de 0,10% pour la plupart des tranches des montants de crédits, plus particulièrement pour les prêts de moins de 250.000 dirhams et entre 500.000 à 1.200.000 dirhams, ressort-il du baromètre mensuel des taux fixes de crédits immobiliers à fin mars 2022 publié par Afdal.ma.

Cependant, les taux de l’assurance décès invalidité mensualisée n’ont pratiquement pas changé, à part pour une hausse de 0,05% enregistrée au niveau des crédits supérieurs à 300.000 dirhams, fait savoir la même source.

Le taux effectif global devient également plus compétitif qu’il ne l’était déjà à la fin de l’année 2021, affichant une baisse de 0,11%, il ressort à 4,59% contre 4,77% en décembre.

Le PDG de Afdal.ma, Bachir Benslimane Bellemlih, a souligné que pour un crédit inférieur à 250.000 dirhams, les emprunteurs peuvent obtenir un 4% fixe hors taxe sur une durée de 20 ans, ce qui était impossible avant la pandémie. « On remarque particulièrement une baisse assez conséquente du taux annuel effectif global (TAEG) de février à mars pour les montants de crédits entre 1,2 MDH et 3 MDH, qui atteint -0,27% à fin Mars », a-t-il ajouté, cité dans le communiqué. Cette baisse s’explique par la volonté des établissements de diversifier leur portefeuille avec une clientèle un peu plus haut de gamme, et ce en améliorant stratégiquement leurs offres commerciales quelques semaines avant le mois d’avril, qui représente une période l’année où nombre de ménages commencent à envisager l’acquisition d’un bien immobilier.

« Pour les montants inférieurs à 800.000 dirhams, on constate une stagnation voire une baisse légère de 0,06% des TAEG pour le segment indiqué, entre le T1 2022 et T4 2021 », fait savoir B. Benslimane. Une baisse qui témoigne de la volonté continue des établissements financiers d’augmenter leur compétitivité afin de mieux capter et fidéliser les clients empruntant à moins de 800.000, qui représentent une grosse partie du marché, et cela passe évidemment par une baisse ou au minima par une stabilisation des taux.

« Nous finançons aussi bien des dossiers de crédit immobilier de 250.000 dirhams que ceux de 8.000.000 dirhams », a-t-il précisé, notant que par ailleurs, la moyenne des montants de financement qui ont fait l’objet d’un pré-accord de principe à travers AFDAL.ma sur T1 2022 est d’environ 600.000 dirhams. « Quant à la moyenne des montants de financement des dossiers débloqués par notre équipe de courtage sur cette même période, elle est de 700.000 dirhams », indique le PDG de Afdal.ma, précédemment connu sous le nom de Meilleurcredit.ma. Ce segment représente le profil d’internaute apte à simuler et comparer les meilleures offres en crédit immobilier sur internet, à savoir un jeune actif dont la moyenne d’âge est de 32 ans et qui perçoit un revenu moyen de 10.000 dirhams, soit deux fois plus élevé que celui des clients qui passent directement par leur banque et qui sont financés à hauteur de 300.000 dirhams en moyenne par dossier.