CRI Béni Mellal-Khénifra : La Caravane “Izdihar Al Moukawil » roule

Sous le slogan “IZDIHAR FMDINTEK”, la caravane qui se déroulera du 22 Novembre jusqu’au 12 décembre va sillonner quelque 19 communes relevant de la région en vue de soutenir et d’appuyer les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets.

Lancée en collaboration avec l’ANAPEC et en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, la CGEM, les chambres professionnelles de la région, l’Université Sultan Moulay Slimane et l’OFPPT, cette caravane ambitionne, de même, de créer un dynamisme entrepreneurial et d’encourager l’initiative privée dans les zones reculées de la région en plus de fournir des informations sur le programme « Izdihar ».

Mohamed Amine Bekkali, directeur général du CRI Béni Mellal-Khénifra, souligne que “la caravane Izdihar Al Moukawil cherche avant tout à sensibiliser les jeunes à l’auto-entrepreunariat et à la création de projets générateurs de revenus », précisant que « le but est d’apporter un soutien à ces jeunes et partir à leur rencontre”. “Il s’agit également de leur économiser le coût du trajet pour les écouter et les aider à transcender les contraintes qui entravent la réalisation de leurs projets” a ajouté A. Bekkali.

Adil Azmi, Directeur du Pôle Maison de l’investisseur au CRI Béni Mellal-Khénifra, a pour sa part, souligné que cette caravane est une réelle opportunité pour les jeunes des zones difficiles d’accès et lointaines de faire valoir leurs idées de projets et de prendre attache avec le CRI, dans une démarche entrepreneuriale de proximité.

Le programme « Izdihar » est un dispositif permettant de fédérer les principaux acteurs en charge de l’accompagnement des entrepreneurs dans la région, afin de dispenser une offre d’accompagnement claire, cohérente, complète et à forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les TPME de la région.