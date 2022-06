CRI Marrakech – Safi : Développer l’environnement des affaires

Cet événement a pour objectif d’insuffler une dynamique régionale aux réformes visant l’amélioration du climat des affaires par le biais d’un dialogue public-privé régulier, capable d’identifier et de mettre en place les mesures nécessaires pour la promotion et la rétention de l’investissement, la pérennisation de l’activité et des emplois, et l’attractivité et la compétitivité de la région Marrakech-Safi.

Basée sur un modèle d’intelligence territoriale impliquant l’ensemble des parties prenantes transverses, des ateliers viendront renforcer les travaux antérieurs du CREA MS et permettront de débattre des actions prioritaires à engager, et de réfléchir à des propositions pour dépasser les contraintes socio-économiques et relever les défis liés à 4 thématiques retenues lors des réunions du Comité Technique de Préparation et de Suivi (CTPS), à savoir le foncier, l’urbanisme, les infrastructures et la mobilité ; le financement, la fiscalité, la trésorerie et les délais de paiement ; la formation, l’apprentissage et la dynamique entrepreneuriale ; ainsi que les normes, certifications et mises sur le marché.