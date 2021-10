CRI Marrakech-Safi : Franc succès du « CRI Open Days »

Plus de 300 investisseurs, entrepreneurs, architectes, notaires et experts comptables ont assisté, lors de cet événement d’envergure, à l’un des six ateliers thématiques couvrant l’intégralité de la nouvelle offre de services du CRI-MS à savoir : « e-Création des entreprises », « Accueil et orientation des investisseurs », « Actes et procédures administratives », « Accompagnement des investisseurs et entrepreneurs », « Veille, intelligence économique et planification stratégique » et enfin, « Marketing, offre et promotion territoriale ».

« Le « CRI Open Days » constitue une opportunité idoine pour créer une proximité avec l’écosystème de la région : les investisseurs, les entrepreneurs et les porteurs de projets, et leur fournir une vue sur les opportunités d’investissement et les secteurs porteurs dans cette partie du territoire national », a souligné Saloua Chaaibi, chef de Division Digitalisation et Facilitation des procédures. « C’est également l’occasion de faire connaître nos offres de services réinventés et de démontrer notre engagement à servir cette belle région », a-t-elle poursuivi, ajoutant que le CRI Marrakech-Safi a mis la transformation digitale au cœur de la transformation de ses services, notamment à travers la plateforme « marrakechinvest.ma » qui offre une panoplie de services permettant de lancer un projet et suivre son avancement, d’accéder à l’information nécessaire sur les procédures et les incitations liées à l’investissement et d’accéder aux actes et autorisations administratifs.

Même son de cloche chez Rafika Habra, Directrice du Pôle Maison de l’investisseur du CRI-MS, qui a indiqué que cette rencontre « offre un échange nécessaire entre la représentation publique à travers le CRI et le public cible qui agit sur l’acte d’investir, afin de créer un climat de confiance et les conditions favorables pour la création et la pérennisation des valeurs et des emplois ». « Pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer, ils peuvent retrouver toutes les informations partagées sur la toute nouvelle plateforme « marrakechinvest.ma », a ajouté R. Habra.

Pour Abdelhadi El Mokaddem, comptable agréé dans la région Marrakech-Safi, cette journée a permis aux différents acteurs économiques de la région de découvrir les services offerts par le CRI Marrakech-Safi, notamment les nouveaux services digitaux. « En tant que représentant d’une société qui accompagne les entrepreneurs dans la création de leurs entreprises, je suis très intéressé par ces services digitaux qui facilitent l’investissement, une locomotive fondamentale du développement de l’économie nationale et de la création d’emplois », a relevé A. El Mokaddem, se félicitant des efforts consentis par le CRI Marrakech-Safi dans la promotion de l’investissement au niveau de cette partie du territoire national.

Lui emboitant le pas, Ahmed Ech-chabi, jeune investisseur de la région, a salué le rôle du CRI dans l’accompagnement des investisseurs pour la préparation et la mise au point de leurs projets d’investissement, ainsi que dans la pérennisation et le développement des entreprises, notamment à travers les plateformes dédiées. Dans ce sens, A. Ech-chabi a mis en exergue l’importance de cette journée Portes Ouvertes pour la promotion de l’interaction et la mise en relation entre les investisseurs et les autres acteurs afin de développer l’entrepreneuriat, qui occupe une place importante dans le développement de l’économie régionale par la création de la valeur et de l’emploi. Dans une situation économique mouvante, le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi, sous la tutelle du wali de la région, mène des actions percutantes sur le terrain pour informer les différents intervenants directs et indirects de l’investissement, sur les offres et services que propose la Maison de l’Investisseur de la région Marrakech-Safi.

Cette journée offre surtout, une opportunité clé en vue de l’incitation à l’investissement dans la région Marrakech-Safi, à travers un échange nécessaire entre le CRI-MS et le public cible qui agit sur la décision de l’investissement. En promouvant l’offre territoriale de la région, l’efficacité du CRI-MS est particulièrement importante dans la mesure où, le climat de confiance s’installe entre les différentes parties prenantes, rappelle-t-on.