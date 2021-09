CRI Marrakech- Safi : Les Meeting days sous le signe de l’investissement écoresponsable

Plusieurs d’experts et investisseurs dans le domaine ont pu relever les réalisations, les défis, les valeurs et les besoins de ce secteur vital. Il s’agit de Saïd Mouline ; PDG de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique, Ghita Hannane ; Responsable Maroc de la IFC, Groupe de la Banque Mondiale, Fatima Zahra El Khalifa ; directeur général du cluster solaire/ centre d’innovation Climat au Maroc, Said Benhamida ; co-fondateur de ‘Mika’ et Youssef Chaqor ; directeur général de ‘Kilimanjaro environnement’, et initiateur du programme ‘Mogagreen’.

En effet, la région Marrakech – Safi détient des potentiels naturels et logistiques pour développer ce genre d’investissement. Pour Yassine Mseffer, Directeur Général du CRI Marrakech – Safi, « l’objectif de ce rendez – vous mensuel est de présenter à la communauté socio-économique de la région Marrakech – Safi, des thèmes qui impactent directement leurs entreprises. Aujourd’hui la thématique de l’investissement vert détient une grande valeur pour les entreprises, à même de pouvoir pérenniser leurs activités dans le temps. Il est ainsi primordial et indispensable d’investir vert aujourd’hui ».

Pour sa part, Saïd Mouline, PDG de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique, affirme que « la demande du marché mondiale est de plus en plus axée vers l’économie verte dans l’ensemble des secteurs : l’industrie automobile, le tourisme, l’énergie, et la mobilité. Nous sommes dans un schéma où tout acteur en investissement est concerné. »

Le changement de tutelle qui dépend depuis mars 2020 du ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et du numérique, provient de l’existence d’énormes potentialités que le Maroc détient. Ainsi, dans le cadre de la stratégie nationale du développement durable, le ministère est chargé de mettre en place le programme national de transition vers l’économie verte et de veiller ; en concertation avec les autorités et les organismes concernés, sur sa mise en œuvre.

L’agence a 3 missions principales : la production propre dans l’industrie, l’économie de tous les intrants et l’économie circulaire. L’agence aussi a mis en place un programme d’accompagnement et d’aide au financement dédié aux industriels pour les assister vers cette transition plus écologique.

Pour la ville de Marrakech, un programme pilote a été lancé, il s’agit de la mobilité durable en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, afin de développer les motocycles électriques pour baisser la pollution de l’air. Marrakech Safi a toutes les opportunités pour devenir une région verte avec « un écosystème vert et rentable ».

Ghita Hannane, Responsable Maroc de l’IFC Groupe de la Banque Mondiale, a pour sa part déclaré que « lors d’une étude réalisée par l’IFC ; relative à la transition verte, le Maroc est le pays le plus compétitif parmi les pays de la région MENA qui peuvent avoir un financement de l’IFC de 265 milliards de dollars, dont un tiers (97 milliards de dollars) est destiné à la production d’énergie renouvelable, et 169 milliards de dollars pour les bâtiments verts, les transports, l’efficacité énergétique industrielle, la transmission et la distribution d’électricité et les solutions de gestion des déchets ».

De son côté, Fatima Zahra El Khalifa, directeur général du cluster solaire / centre d’innovation climat, a dévoilé les principales actions du cluster solaire, qui se basent principalement sur la création d’une synergie entre le secteur privé et public, ainsi que la sensibilisation et l’accès à l’information sur l’énergie solaire, auprès des industriels. Le cluster solaire œuvre sur le terrain et crée une proximité entre les différents programmes gouvernementaux, le financement bancaire et la mise en œuvre de l’énergie solaire dans sa partie technique.

Lors de cet événement, des investissements écoresponsables ont été présentés comme étant de véritables pionniers dans ce secteur et qui ont pu réussir et profiter de l’environnement des affaires adéquat ; notamment, l’entreprise Mika, qui a œuvré en partenariat avec l’INDH Essaouira pour la collecte des déchets dans les plages de la ville, tout en créant un écosystème entrepreneurial basé sur l’économie verte avec les TPE et les PME.