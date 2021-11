CRI Marrakech – Safi : Organisation du 1er Entrepreneurship Expo

Sous un format 100% virtuel et immersif, les entrepreneurs et porteurs de projet pourront découvrir toutes les solutions de financement et d’accompagnement offertes par les 55 exposants présents.

Le salon sera inauguré par une table ronde nationale ; en plénière virtuelle, ayant pour thème ‘L’entreprenariat au cœur du nouveau modèle’ et abritera des stands d’exposition, mais aussi des tables rondes et ateliers thématiques s’articulant autour des questions de financement, de formation et d’accompagnement, animés par des professionnels de cet écosystème et décideurs nationaux.

Durant 2 jours, le salon permettra à chaque entrepreneur de prendre rendez-vous en ligne, auprès des banques et institutions publiques ; responsables du développement entrepreneurial et social représentées, afin de bénéficier des réponses et résolutions de toute question ou élément majeur à l’accomplissement de son projet.

Ainsi, les ateliers thématiques auront pour sujets principaux : comment se lancer dans le monde de l’entreprenariat ; les Soft-Skills, le financement et juridique, le design-thinking, la digitalisation et e-commerce, et le commerce et distribution. En effet, des personnalités régionales, nationales et internationales interviendront en tant que modèles de réussite dans le monde de l’entreprenariat, dans divers secteurs d’activités : e-commerce et distribution, industrie, design, financement, afin de présenter les facteurs de réussite de leur parcours et offrir aux jeunes entrepreneurs des recommandations sur les critères indispensables pour relever et réussir le défi entrepreneurial.

L’objectif du premier salon virtuel de l’entreprenariat et de la petite entreprise est de créer une médiation réelle ; offerte gratuitement aux entrepreneurs, et faciliter le processus entrepreneurial à travers la plateforme du CRI Marrakech – Safi, qui a réussi à réunir tout l’écosystème sur un seul outil digital, créant ainsi la proximité et fluidité nécessaire pour l’accès aux offres entrepreneuriales de la région.