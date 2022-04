CRI Marrakech SAFI : Tenue de la 1ère édition du Marrakech Investor Day

Organisé sous format hybride au Musée Mohammed VI de la Civilisation de l’Eau, Cet évènement a pour objectif de promouvoir les atouts, potentialités et nouvelles opportunités qu’offre Marrakech, et présenter aux investisseurs les mécanismes et instruments de soutien et de relance.

L’événement sera également diffusé sur les principaux réseaux sociaux à destination des investisseurs étrangers. Durant cette rencontre, un focus particulier sera porté sur l’importance de la data comme vecteur indispensable de croissance et de développement. L’occasion pour le CRI de présenter sa nouvelle plateforme collaborative. Enfin, dans cette période de relance si spéciale, le Centre Régional d’Investissement Marrakech-Safi a décidé de profiter de cet événement phare pour honorer et célébrer les entrepreneurs et investisseurs régionaux qui font la fierté de notre région à travers les Marrakech Investor Awards, des trophées sur les thèmes de la résilience, de la réinvention, de l’innovation et de la durabilité.