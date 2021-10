CRI Marrakech – Safi : Une journée dédiée au Speed Banking au profit des jeunes entrepreneurs

Selon le CRI-MS, cette journée est sensée aider les porteurs projets à franchir la dernière étape dans le processus de création d’entreprise et qui pose généralement un obstacle vers la concrétisation des idées de projets, à savoir le financement.

« Nous sommes dans le cadre du programme CRI BoostLab, qui vise principalement les jeunes entrepreneurs, soit pour créer leur propre entité, ou développer une entreprise déjà existante. Depuis le lancement de ce programme, 425 projets ont bénéficié de l’accompagnement du CRI – MS et sont vers la concrétisation de leurs projets dans différents secteurs. Ce chiffre dépasse nos objectifs qui ont été fixés à 500 candidats d’ici le mois de décembre 2021. L’objectif de la journée CRI Speed Banking c’est surtout d’améliorer les chiffres en termes de crédits accordés dans le cadre du programme Intilaka, et de développer les capacités des candidats pour préparer un dossier bancaire fiable »,a relevé Mustapha El Alaoui Hassani, Chef de Division accompagnement des investisseurs.

Cette journée a connu la présentation de 26 projets soutenus par le CRI – MS, garantis par la Caisse Centrale de Garantie (CCG), et pouvant bénéficier de subventions sectorielles spécifiques. Ces projets devront générer 200 emplois directs et 600 emplois indirects. Des témoignages des candidats ont assuré le rôle fondamental du CRI–MS ; à travers tout le processus ; du montage au développement de leurs entreprises respectives.