Crimes contre l’humanité en Côte d’Ivoire: La CPI acquitte Laurent Gbagbo

La chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé ce 31 mars l’acquittement de l’ancien président ivoirien L. Gbagbo des crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis en Côte d’Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011 dont il était accusé.

«A la majorité, la chambre d’appel rejette (…) l’appel du procureur et confirme la décision de la chambre de première instance», qui avait acquitté L. Gbagbo et un de ses proches, Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des Jeunes patriotes. Le ministère public, à l’origine de l’appel sur lequel la CPI a statué, avançait que les juges de première instance avaient commis une erreur en considérant en 2019 que l’accusation n’avait pas apporté la preuve de la culpabilité de L. Gbagbo et de C. B. Goudé, son coaccusé. Comme le rappelle Reuters, L. Gbagbo, 75 ans, et C.B. Goudé, 49 ans, avaient été accusés de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, notamment de meurtres, viols et persécution, au cours des violences post-électorales en Côte d’Ivoire de 2010-2011, lorsque L. Gbagbo avait refusé d’accepter sa défaite face à son rival Alassane Ouattara, l’actuel président. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence dans ces crimes, qui avaient fait 3 000 morts en Côte d’Ivoire.

Depuis son acquittement, L. Gbagbo vit en Belgique. La CPI avait refusé une demande de liberté sans condition, mais autorisé l’ancien président à quitter la Belgique vers un pays acceptant de le recevoir.