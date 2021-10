Crimes de guerre du Yémen : Des avocats britanniques poursuivent Saoudiens et Emiratis

Ils ont soumis un dossier à la police et aux procureurs britanniques alléguant qu’une vingtaine de membres de l’élite politique et militaire des deux pays du Golfe sont coupables dans de crimes contre l’humanité, exhortant leur arrestation immédiate s’ils entrent au Royaume-Uni.

La liste complète des accusés n’a pas été publiée par le groupe d’avocats Guernica 37, mais il est prévu qu’elle inclue le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman et son adjoint émirati Mohammed ben Zayed.

Tous deux sont considérés comme de proches alliés politiques du Royaume-Uni et d’importants investisseurs dans le pays.La famille régnante des Émirats arabes unis possède Manchester City.Plus tôt ce mois-ci, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a pris le contrôle de Newcastle United, rival de la Premier League, dans le cadre d’un accord de 305 millions de livres sterling.

Toby Cadman, l’avocat à la tête de la plainte, a déclaré qu’il espérait que l’unité des crimes de guerre de la police ignorerait toute pression politique du gouvernement britannique et évaluerait les problèmes de manière équitable.« Nous parlons des crimes les plus odieux et nous ne pensons pas qu’il y ait d’immunité contre eux. »

La guerre meurtrière lancée par la coalition saoudo-émiratie contre le Yémen, depuis mars 2015, a causé la mort des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde.