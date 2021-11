Crise afghane : New Delhi au chevet du pouvoir taliban

Selon un communiqué du ministère indien, ce dialogue au niveau des Conseillers à la sécurité nationale connaîtra la participation du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Russie, du Tadjikistan, de l’Iran, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan.

Selon des médias indiens, le Pakistan a refusé de participer à cet événement.

Le dialogue de haut niveau, qui sera présidé par le Conseiller indien à la sécurité nationale, Ajit Doval, « examinera la situation sécuritaire dans la région, les récents développements en Afghanistan et les mesures à prendre pour relever les défis de sécurité et aider le peuple afghan en matière de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité », souligne le ministère indien.

L’Inde a toujours entretenu des relations étroites et amicales avec le peuple afghan et a appelé à une réponse internationale unifiée pour relever les défis sécuritaires et humanitaires auxquels l’Afghanistan est confronté, conclut le communiqué.