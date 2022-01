Crise afghane : Téhéran joue les bons offices…

Selon Hafez Zia Ahmad, porte-parole du ministère des Affaires étrangères des talibans, des discussions positives et constructives ont eu lieu lors de cette réunion. Il a ajouté que les questions économiques bilatérales entre l’Afghanistan et l’Iran avaient été abordées.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères des talibans a noté que les échanges avaient porté notamment sur le secteur pétrolier, le transit et les questions de sécurité. « Les deux parties considèrent la position géographique de l’Afghanistan comme constitutive d’un lien entre l’Asie centrale et l’Asie du Sud. L’Iran peut faire transiter ses exportations vers d’autres pays de la région par l’Afghanistan et, l’Afghanistan peut profiter de ce transit opéré par l’Iran ».

A.K.Mottaqi a pour sa part qualifié de positive sa visite à Téhéran. « Nous avons eu des échanges positifs avec la partie iranienne sur des sujets liés au commerce, au pétrole, au transit, à la politique et à la sécurité », a-t-il déclaré à la radiotélévision nationale afghane. « Notre objectif est d’établir de bonnes relations avec la région, en particulier avec les pays voisins. »

Le service des relations publiques du ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué à l’issue de cette rencontre composée des ministres et des directeurs de plusieurs ministères afghans. « La République islamique d’Iran insiste toujours sur la nécessité de maintenir des relations économiques entre les deux pays, dans l’intérêt de la population de notre voisin, plus particulièrement dans la situation actuelle », a-t-il indiqué. Ajoutant qu’« au cours de cette visite, des accords seront conclus dans divers domaines tels la coopération bancaire, l’exploitation minière et la coopération sportive ».

Selon le communiqué, H. A. Abdollahian a indiqué que l’Iran maintiendra son aide humanitaire au peuple afghan, critiquant la politique américaine envers ce pays.

De son côté, la délégation afghane a passé en revue les détails des opérations en cours dans le pays dans le cadre de la lutte contre l’organisation terroriste Daech et contre le trafic de drogue.