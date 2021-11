Crise au Soudan : Compromis difficile entre armée et civils

Lors d’une rencontre avec les ambassadeurs américain, britannique et norvégien membres de la « Troïka » à la manœuvre au Soudan, A. Hamdok a également réclamé la libération des dirigeants civils. Ces derniers sont toujours introuvables depuis leur arrestation, a indiqué leur avocat Kamal al-Jizouli à l’AFP, réclamant que « soit rendu public le lieu où ministres et politiciens sont détenus ».

Le ministère de la communication a ajouté que l’émissaire américain pour la Corne de l’Afrique était attendu mardi 2 novembre à Khartoum. Abdallah Hamdok a été arrêté « parce qu’il refusait de soutenir le coup d’État », selon le ministère. Retenu un temps chez le général A. al-Burhane avant d’être finalement ramené chez lui, où il est sous « surveillance étroite », l’ancien économiste onusien s’exprime depuis lundi dernier via des communiqués qui sont publiés sur la page Facebook du ministère de l’Information entré en dissidence.

Il a rencontré des diplomates, comme l’émissaire de l’ONU au Soudan, Volker Perthes qui a évoqué des efforts de « médiations », s’est entretenu au téléphone avec le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, mais n’a jusqu’ici pas été autorisé à recevoir ses rares ministres qui n’ont pas été arrêtés.

Le général putschiste a affirmé qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’A. Hamdok conserve son poste et promis un gouvernement « sous une semaine ». Mais Mariam Sadeq al-Mahdi, ministre soudanaise des Affaires étrangères toujours en liberté, avait affirmé samedi à l’AFP que ni elle ni le Premier ministre n’accepteront de « participer à cet acte grotesque, cette trahison menée par les putschistes ».

En attendant une issue à ce bras de fer, une perspective qui parait pour le moins difficile, le Soudan qui est en proie à un marasme politique et économique depuis des décennies, est paralysé. Les militaires semblent intransigeants face à des manifestants anti-putsch en « désobéissance civile » depuis le coup d’État du général A. al-Burhane qui a dissous toutes les institutions.