Crise de l’Ukraine : Lorsque G.W. Bush fourche…

Lors d’un discours prononcé à Dallas le 18 mai, G. W. Bush s’est livré à un réquisitoire ferme contre la Russie, fustigeant un pays qu’il estime être non-démocratique. Voulant commenter l’offensive russe en Ukraine, l’ancien président américain a cependant commis un lapsus, parlant de l’«invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak». «Le résultat est l’absence d’équilibre des pouvoirs en Russie et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak», a lancé le 43e président des Etats-Unis, provoquant un silence gêné. G. W. Bush a tenté de se rattraper en corrigeant : «Je veux dire, de l’Ukraine».

Plaidant son âge avancé en lançant «J’ai 75 ans», l’ancien président étasunien a néanmoins réussi à provoquer quelques rires dans la salle. L’invasion de l’Irak, en 2003, reste l’un des épisodes les plus controversés du mandat de G. W. Bush. Déclenchant une guerre qui fera des centaines de milliers de morts, celle-ci a été lancée au prétexte fallacieux de la détention d’armes de destruction massive par Saddam Hussein. Aucune preuve sur une prétendue coopération entre l’Irak et Al-Qaïda, autre argument avancé pour justifier l’invasion, ne sera trouvée.

Ce conflit aura duré jusqu’en 2011, devenant un terreau fertile sur lequel s’est épanoui le tristement célèbre groupe terroriste Daech. Et le chapitre est loin d’être terminé au regard de la présence de bases US en Irak rejetée par le parlement irakien et, de temps à autre, bombardées par des groupes de combattants souvent assimilés par l’Occident à des supplétifs de l’Iran qui se livrent à une guerre par procuration contre l’Amérique.