Crise entre la Russie et l’Occident : V. Poutine et J. Biden tentés par la désescalade…

Vladimir Poutine et Joseph Biden ont échangé ce 30 décembre au cours d’un entretien téléphonique d’un peu moins d’une heure. Qualifiant la discussion entre les deux dirigeants de «franche» et «concrète», le Kremlin rapporte que le chef du Kremlin a déclaré à son homologue américain que l’instauration de sanctions contre Moscou constituerait «une grave erreur» qui pourrait conduire à la rupture des relations entre les deux pays. Pour sa part, la Maison blanche souligne que le président américain a assuré qu’il répondrait de «façon résolue» à toute invasion russe en Ukraine.

Le Kremlin a également fait savoir que «le résultat du travail conjoint» entre Moscou et Washington «devrait se solder par de solides garanties juridiques excluant l’avancée de l’OTAN vers l’Est ainsi que le déploiement de systèmes d’armes menaçants à proximité immédiate des frontières russes». «Dans ce contexte, Joseph Biden a souligné la responsabilité particulière qui incombe à la Russie et aux Etats-Unis pour assurer la stabilité en Europe et dans le monde entier, ainsi que le fait que Washington n’a pas l’intention de déployer des armes offensives sur le territoire de l’Ukraine», poursuit le communiqué.

Cet entretien téléphonique survient en amont des négociations entre les deux pays, prévues le 10 janvier à Genève, dans le but, entre autres, d’apaiser les tensions autour de l’Ukraine. D’autres dossiers devraient être abordés à l’instar du contrôle des armements.

Dans ses vœux adressés au locataire de la Maison Blanche quelques heures avant l’appel, V. Poutine s’était dit convaincu, qu’un dialogue «efficace» et «fondé sur le respect mutuel» était possible. De son côté, la Maison blanche avait assuré vouloir promouvoir une «voie diplomatique» sur le dossier ukrainien.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis avait annoncé à l’AFP que les négociations du 10 janvier seraient suivies le 12 janvier d’un rendez-vous OTAN-Russie. Selon la même source, un autre tour de discussions au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), fondée durant la Guerre froide pour favoriser le dialogue Est-Ouest, est prévu le 13 janvier. Ces négociations auront notamment pour objet les propositions d’accords de garanties de sécurité faites par Moscou, qui réclame la fin de l’extension de l’OTAN à l’Ukraine et à d’autres pays, mais aussi la fin des manœuvres militaires occidentales à ses frontières. De leur côté, les Etats-Unis se disent inquiets quant à la prétendue intention de la Russie d’envahir l’Ukraine, accusation récurrente maintes fois démentie, et menacent d’imposer de nouvelles sanctions.

Le 7 décembre, les deux chefs d’Etat s’étaient entretenus lors d’une visioconférence au cours de laquelle V. Poutine avait notamment proposé à J. Biden de revenir sur toutes les mesures restrictives prises ces dernières années par chacune des deux parties.