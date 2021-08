Crise libyenne : Rabat attaché à l’unité du pays, rappelle N. Bourita

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée mercredi 25 août à Rabat, avec Abdallah Hussein Al-Lafi, vice-président du Conseil de la présidence libyenne, le chef de la diplomatie marocaine a souligné que l’action du Royaume n’interfère pas avec la logique de voisinage et d’influence directe sur la Libye.« Le Roi Mohammed VI tient à maintenir de solides relations entre les deux pays, mais aussi à l’unité du destin de la Libye»,a-t-il assuré.

N. Bourita a rappelé à cette occasion que le Maroc ne compromettra pas son rôle en Libye, de même qu’il ne détient pas non plus une baguette magique pour résoudre tous les problèmes du pays.La principale motivation de la dynamique marocaine est la sincérité de ses intentions et la recherche de l’intérêt général, a-t-il souligné.

Les deux pays sont sur le point d’organiser un forum des hommes d’affaires et un comité consulaire conjoint, a encore indiqué N. Bourita, précisant en ce sens que les relations bilatérales vont se développer considérablement dans certains secteurs économiques, en l’occurrence, l’agriculture.

La Libye est capable de surmonter les difficultés, a-t-il fait observer, reconnaissant l’accumulation d’un certain nombre de problèmes frustrants sur le plan politique, en particulier en ce qui concerne la tenue des engagements sécuritaires et militaires et le respect du calendrier électoral. N. Bourita a considéré que le processus électoral décidera de la légitimité électorale, et que les difficultés ne seront surmontées que par un dialogue serein et la priorisation des intérêts libyens.