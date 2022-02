Crise russo-occidentale : Lorsque Washington agite le bâton…

« Les premiers militaires sont bien arrivés à l’aéroport de Jesionka », a déclaré le major Przemyslaw Lipczynski, ajoutant que les principales forces d’un contingent américain de 1 700 soldats doivent arriver « prochainement ». Le major a indiqué que des préparatifs logistiques avaient « commencé depuis la semaine dernière ».

Samedi, un avion avec des soldats de la 82e division US aéroportée a atterri à Jesionka. Selon un communiqué de l’armée américaine, le général de division Christopher Donahue, commandant de cette 82e division, est déjà arrivé en Pologne.

« La présence de notre corps sert à renforcer les forces américaines existantes en Europe et démontre notre engagement envers nos alliés et partenaires de l’Otan », a déclaré, dans un communiqué, le capitaine Matt Visser, porte-parole du XVIIIe corps aéroporté américain dont la 82e division fait partie. Le XVIIIe Corps aéroporté est composé de forces aptes au combat qui se tiennent « prêtes à renforcer la capacité de l’Alliance à dissuader et à vaincre l’agression russe », selon ce texte.

Les États-Unis ont annoncé mercredi dernier l’envoi de 3 000 soldats américains supplémentaires en Europe de l’Est pour défendre les pays de l’Otan « contre toute agression », en plein ballet diplomatique visant à convaincre Moscou de retirer ses troupes massées aux frontières de l’Ukraine.

Les nouvelles troupes US s’ajoutent aux 8 500 militaires placés en état d’alerte fin janvier par le président américain Joe Biden pour être déployés dans la force de réaction rapide de l’Otan en cas de besoin.

Les États-Unis, qui ont déployé près de 3.000 soldats en renfort en Europe, n’ont pas envoyé ces troupes «pour déclencher une guerre» contre la Russie en Ukraine, a affirmé dimanche Jake Sullivan conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale,. «Le président dit clairement depuis des mois maintenant que les États-Unis n’envoient pas de troupes pour déclencher une guerre ou faire la guerre à la Russie en Ukraine», a poursuivi le responsable américain sur la chaîne télévisée Fox. «Nous avons envoyé des troupes en Europe pour défendre le territoire de l’Otan», a-t-il tenu à affirmer.

Les Occidentaux accusent Moscou depuis fin 2021 d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l’Ukraine en vue d’une potentielle invasion, ce que la Russie dément, affirmant vouloir seulement garantir sa sécurité.