Crise ukrainienne : Pékin accuse Washington de « jeter l’huile sur le feu »

La Chine a accusé ce 23 février les Etats-Unis de «mettre de l’huile sur le feu» en Ukraine, après la reconnaissance par Moscou de deux régions séparatistes de l’est du pays et l’annonce de sanctions par Washington. «Les Etats-Unis n’ont cessé de vendre des armes à l’Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le calendrier d’une guerre», a fustigé devant la presse Hua Chunying, porte-parole de la diplomatie chinoise.

«La question clé est de savoir quel rôle ont joué les Etats-Unis dans les tensions actuelles en Ukraine», s’est interrogée la porte-parole. «Quelqu’un qui jette de l’huile sur le feu, tout en accusant les autres, c’est quelqu’un d’immoral et d’irresponsable», a-t-elle estimé.

Cette attaque contre les Etats-Unis tranche avec la pondération de la Chine le 21 février. Elle avait alors appelé les acteurs de la crise ukrainienne à «faire preuve de retenue».

Interrogée sur la possibilité que la Chine impose des sanctions à la Russie, H. Chunying a jugé qu’elles «n’ont jamais été un moyen fondamentalement efficace pour résoudre les problèmes».

Le président américain a quant à lui annoncé une «première tranche» de sanctions visant à empêcher Moscou de lever des fonds occidentaux pour rembourser sa dette souveraine. Ils ont averti que des mesures supplémentaires demeuraient «sur la table» en cas d’«escalade» russe en Ukraine.

Un responsable US cité par l’AFP a de son côté prévenu que l’ensemble du secteur bancaire russe pourrait être visé par des sanctions. Face à ces sanctions, la diplomatie russe a assuré le lendemain qu’«il ne doit pas y avoir de doute : il y aura une riposte forte aux sanctions, pas forcément symétrique, mais bien calculée et douloureuse pour la partie américaine.» «La Russie a prouvé qu’elle était capable de minimiser le préjudice infligé, quels que soient les coûts des sanctions», a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, précisant que les «pressions liées aux sanctions ne sauraient entamer la volonté russe de défendre fermement ses intérêts».