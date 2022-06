Culture soufie : F. Skalli promet une édition « riche » d’altérité

Lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du programme du Festival, F. Skalli a indiqué que cette édition sera «riche» à tous les niveaux et proposera un voyage à travers les différentes cultures et les hauts lieux du soufisme dans le monde.

A cette occasion, le président du Festival de Fès de la culture soufie a relevé que cette édition va accueillir des participants «d’une quinzaine de pays qui sont en relation avec les grandes cultures du soufisme». Ainsi, a-t-il souligné, le programme de cette 15e édition prévoit des tables rondes autour des déclinaisons de la thématique du Festival «Science et Conscience».

«Nous pensons qu’il y a aujourd’hui une grande convergence entre l’approche spirituelle et l’approche scientifique et entre la foi et la raison», a-t-il fait observer, ajoutant que «cette complémentarité est constitutive de notre société marocaine en particulier, qui est riche de son héritage soufi ayant donné lieu à une très grande culture».

S’agissant de la dimension artistique du Festival, F. Skalli a fait savoir que la soirée d’ouverture de cette édition permettra au public de découvrir la musique indienne à la cour moghole d’Agra à travers une création originale intitulée «Au confluent des deux océans», outre de grandes soirées de Samaâ des confréries.

Carole Latifa Ameer, directrice artistique et de la programmation du Festival, a spécifié que cette édition accueillera près de 200 artistes et chanteurs spirituels de confréries du monde et du Maroc. Le Festival mettra aussi en avant l’art contemporain à travers l’exposition «Les manteaux des éveillés». La programmation de la 15e édition du Festival de Fès de la culture soufie s’inspire de la citation du poète persan Jalal Eddine Rumi : «Si la connaissance ne fait pas disparaitre ton ‘moi’ pour toi-même, l’ignorance vaut mieux qu’une telle connaissance».