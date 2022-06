Cyclisme : A. Doghmi dans les habits de champion national

Le cycliste a parcouru la distance en 3h 20min 27 sec, devançant en photo finish Anas Ait Labdia, deuixème avec le même chrono. La 3e place est revenue à Mohcine Khorji du Tihad Casablanca (TAS) qui a terminé la distance en 3h 20min 36sec.

Deux courses contre la montre dames sur 14 km et hommes, sur 30 km, ont été organisées dans le cadre de ce championnat selon le règlement technique de l’Union cycliste internationale (UCI). Chez les dames, Nora Sahmoud de La Roue dorée de Mohammédia a remporté le titre de championne devant Siham Saadi du TAS, tandis que la 3e place est revenue à Fatima-Zahra Benzakri d’Atlantic Casablanca.

Chez les U23, Siham Assadi s’est également imposée, talonnée de Siham Saadi (TAS) et de Noussak Bouchama d’Olympique Ouezzane. Mohcine Kouraji du TAS s’est imposé chez les hommes, devançant Adil Gharbaoui du Vélo de Khouribga et de Mohamed-Amine Rifai du Vélo de Fès. Achraf Doghmi s’est, quant à lui, imposé chez les U23, suivi de Anouar Rahimou d’Atlas Azrou et de Nassreddine Mtouki du TAS.

Dans la catégorie espoir, Nassreddine Mtouki a pris le meilleur avec un chrono de 3h 22min 11sec, devant Youssef Badoudou d’Atlas Azrou (3h 25min 44sec), et Hamza Bougrine du Club Ismailia de vélo de Meknès, 3e (3h 29min 04sec).

Au terme du championnat, des prix et des médailles ont été décernés aux vainqueurs en présence notamment du gouverneur de la province de Benslimane, Samir El Yazidi, et du président de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi.

Le président de l’instance fédérale a salué le bon niveau des coureurs lors de cette compétition sportive qui est revenue après deux années d’absence à cause de la pandémie du Coronavirus, ajoutant que l’organisation du championnat correspond à la période définie par le règlement de l’instance internationale de la discipline. Il a ajouté que le tracé de la course a été jonché de difficultés, ajoutant que la ville de Benslimane offre les meilleures conditions climatiques pour ce genre de course.