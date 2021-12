Cyclisme : Le championnat du Maroc suspendu

Ce report s’explique par la situation sanitaire et épidémiologique au Maroc et dans le monde en raison de la covid-19 et ses nouveaux variants.

Cette décision intervient également après concertation et coordination avec les autorités locales, sanitaires et sécuritaires de la province de Benslimane.

À cette occasion, la Fédération a invité les présidents des ligues régionales et associations sportives qui lui sont affiliées à annuler les préparatifs déjà engagés en vue de la participation à cette grande compétition, qui devait réunir les catégories seniors, espoirs, moins de 23 ans et juniors.