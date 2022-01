D.Lachgar s’accroche pour barrer l’USFP : La Maison socialiste à la dérive…

Il faut dire que le vieux briscard des socialistes ne s’est pas fait violence pour rempiler à la tête de la formation qui a piloté l’alternance… Ayant promis son départ après deux mandats, ceux que le règlement intérieur prévoit, il n’a pas hésité à surfer sur la vague de ses soutiens pour rempiler en ayant pris le soin, bien entendu, de réaménager les statuts. Un habillage « démocratique » qui rappelle pour ceux qui l’ont ignoré qu’au sein des formations politiques nationales, les promesses n’engagent que ceux qui voudraient bien y croire.

J’y suis, j’y reste. D. Lachgar a toutes les raisons de remercier, après sa victoire, « la base » qui a porté sa candidature. Pour le gardien du Temple socialiste, le 11è congrès de l’USFP a renvoyé une « véritable image du dialogue libre et serein » entre les membres de cette formation en vue d’élaborer une vision politique répondant aux aspirations des Marocains et aux enjeux de développement dans le pays.

Le parti de la rose, a ajouté D. Lachgar, est déterminé à contribuer au développement du pays en vue de consacrer une société soudée et une économie productive. Et réitéré « l’engagement clair de l’USFP à défendre l’intégrité territoriale du Royaume qui a enchainé les victoires grâce à la sage gestion Royale et à la mobilisation vigilante de toutes les composantes du peuple marocain ». L’USFP, a-t-il insisté, « restera fidèle à son approche, défendant la cause nationale, contre toutes les allégations malveillantes et les thèses hostiles ».

A la veille du 11ème Congrès, la « Maison Socialiste » a ouvert ses fenêtres sur des dissensions internes qui ont pris la voie de la justice. Mais tous les recours introduits auprès du tribunal administratif de Rabat pour le report du conclave, voire son annulation, n’ont pas abouti.

Aux yeux des adversaires de D. Lachgar qui a manœuvré pour que les statuts soient amendés le 18 décembre, à l’occasion d’une session du conseil de la formation (201 ont appuyé la démarche contre 9), il ne faut rien attendre de la nouvelle direction du parti pour redorer le blason des socialistes terni par les errements de son leader. En effet, D. Lachgar est le chef d’orchestre des socialistes depuis 2012, avec les résultats politiques que l’on sait : les socialistes n’étant plus que l’ombre de ce qu’ils furent dans l’imaginaire collectif.

Quant à ses soutiens inconditionnels, ils évoquent « un 3è mandat de transition » pour capitaliser sur « les réalisations » du triple scrutin du 8 septembre 2021, jugées bien meilleures que celles de 2016. Difficile à croire… En tout cas, en s’accrochant au poste de Premier secrétaire de l’USFP, D. Lachgar a eu droit à une véritable levée de boucliers sur les réseaux sociaux. D’aucuns ne manquent pas d’imagination en appelant le Roi à ne pas recevoir le « patron d’une boutique peu démocratique ».