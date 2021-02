D. Trump attaque bille en tête le chef des républicains au Sénat

« Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus », a écrit l’ex-président dans un communiqué, se présentant en meilleur atout pour que son parti regagne le contrôle du Congrès en 2022. Et il n’exclut pas de se représenter en 2024.

Le milliardaire a pourtant travaillé cote-à-cote avec le sénateur du Kentucky, habile stratège, pendant quatre ans. « Le Parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des “dirigeants” politiques comme Mitch McConnell aux commandes », insiste le magnat de l’immobilier, qui impute au sénateur la perte de la majorité à la chambre haute, en janvier.« Maintenant, ses chiffres » dans les sondages « sont encore plus bas que jamais auparavant, il détruit le côté républicain du Sénat et, du même coup, fait terriblement de mal à notre pays », affirme D. Trump.

L’ex-président ne s’est pas arrêté à ce seuil puisqu’il a affirmé, dans un deuxième temps, que M. McConnell « n’a aucune crédibilité sur la Chine à cause des intérêts commerciaux chinois considérables de sa famille ». L’épouse du sénateur, Elaine Chao, née à Taïwan, fut la ministre des transports de D. Trump pendant quasiment ses quatre ans de mandat. Elle avait été visée en septembre 2019 par une enquête parlementaire, soupçonnée d’avoir profité de sa position pour promouvoir les intérêts d’une compagnie maritime appartenant à sa famille, notamment auprès du gouvernement chinois. Ce divorce est la preuve des divisions qui déchirent désormais les républicains.

Si M. McConnell, 78 ans, a voté samedi pour l’acquittement du milliardaire républicain dans son procès au Sénat, estimant que la chambre haute n’était pas compétente pour le juger, il a déclaré, dans la foulée, que « dans les faits et moralement responsable » de l’assaut du Capitole, qui a fait cinq morts. Les émeutiers ont agi ainsi « car l’homme le plus puissant de la planète les avait nourris de mensonges », en refusant sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre, avait-il asséné. Il avait ajouté que D. Trump, désormais un « simple citoyen », pouvait encore être poursuivi en justice. « Il est encore responsable de tout ce qu’il a fait pendant qu’il était en fonction. Il n’a encore échappé à rien du tout », avait-il dit. Et pas question de lui laisser la main dans les prochaines élections, a souligné Mitch McConnell, en assurant que c’est lui qui pèserait sur le choix des candidats républicains. « Certains seront peut-être des gens que l’ex-président aime. D’autres peut-être pas. La seule chose qui m’importe, c’est qu’ils puissent gagner », a-t-il déclaré à Politico.

Alors que le vétéran du Sénat marque la rupture, d’autres rechignent à suivre la même dynamique. Il en va ainsi pour Kevin McCarthy, chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, qui s’est laissé photographier dans les salons dorés de Mar-a-Lago (Floride) fin janvier. Où encore du sénateur Lindsey Graham, fidèle d’entre les fidèles, qui annonça dimanche qu’il rendrait visite cette semaine à l’ex-président qui, à ses yeux, reste la « force la plus puissante » du Parti républicain. Le « mouvement Trump est en pleine forme. » a-t-il martelé sur Fox News.