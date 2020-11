D. Trump crie victoire et veut aller en justice pour les fraudes dénoncées

« Honnêtement, nous avons gagné l’élection », déclarait à la presse D. Trump lors d’une allocution depuis les salons de la Maison-Blanche. Évoquant une possible « fraude » lors de cette conférence de presse la plus tardive jamais organisée sous son mandat, il a réclamé que « tous les votes cessent » et a assuré vouloir saisir la Cour suprême. « C’est une situation extrêmement inflammable et le président vient de jeter une allumette au milieu », a estimé de son côté Chris Wallace, journaliste de Fox News. De son côté, le démocrate J. Biden contre-attaquait en la personne de sa cheffe de campagne, Jen O’Malley Dillon, dénonçant les propos « scandaleux » et « sans précédent » de D. Trump : « C’est une tentative délibérée de priver les citoyens américains de leurs droits démocratiques. » Sur les réseaux sociaux, le candidat démocrate appelait ses partisans à « garder la foi ».

La soirée ne fut pas aussi belle qu’espéré pour les démocrates. De vague bleue il n’y a pas eu et D. Trump apparait ce matin dans une dynamique plus positive que celle de J. Biden. Un résultat en demi-teinte pour le candidat démocrate qui met mal à l’aise et inquiète les figures du parti. Invité sur l’émission de Jimmy Fallon au milieu de la nuit, Bernie Sanders a exprimé son inquiétude de voir D. Trump revendiquer la victoire avant que tous les votes par correspondance – qui seraient en leur faveur, selon lui – n’aient été dépouillés. Une prédiction qui s’est réalisée. Au même moment, sur Twitter, la jeune étoile montante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez reprochait, au travers d’un tweet, à J. Biden de ne pas s’être préoccupé du vote des Latinos. Mais c’est surtout le silence d’autres grandes figures démocrates qui marque aussi l’ambiance qui règne dans les rangs démocrates. Ni Barack Obama, ni Hillary Clinton, ni Bill Clinton, ni Nancy Pelosi ne se sont exprimés depuis hier soir…