D. Trump n’entend rien céder

Bien que J. Biden ait été déclaré vainqueur de la présidentielle, D. Trump, qui conteste toujours les résultats dans plusieurs Etats a une nouvelle fois laissé entendre que l’élection était «truquée».

«Il a gagné parce que l’élection était truquée. PAS D’OBSERVATEURS DE VOTE autorisés», indique le message de D.Trump sur Twitter.

Le Président sortant a en outre accusé Dominion Voting Systems Corporation d’avoir un équipement incapable de compter les bulletins correctement et d’appartenir à des Démocrates de «gauche radicale». Et d’accuser «les faux médias silencieux» et les autorités d’avoir joué un rôle dans le trucage.

Dans les autres tweets qui ont suivi, il a estimé que lui et ses soutiens avaient toujours «un long chemin à parcourir» et a promis de remporter la présidentielle: «Il n’a gagné qu’aux yeux des MÉDIAS DE FAKE NEWS. Je ne concède RIEN!» Twitter a par la suite signalé ces publications, comme plusieurs autres rédigées ces derniers jours par le Président sortant concernant la fraude présumée.

Dix jours après l’élection présidentielle américaine et six jours après la victoire annoncée du Démocrate J. Biden, le Président sortant s’obstine à ne pas admettre sa défaite. Contrairement à la tradition respectée par de nombreux candidats défaits aux urnes, D. Trump n’a pas appelé son rival pour le féliciter. Qui plus est, son équipe de campagne a déposé plusieurs recours pour contester la régularité du scrutin dans certains États.