D. Trump officialise la normalisation entre Abou Dhabi et Tel-Aviv

Le 13 août restera dans les annales arabes comme le jour durant lequel le processus de normalisation entre l’entité sioniste et les pétromonarchies du Golfe a démarré avec l’accord de paix négocié avec l’aide des États-Unis qui devrait aboutir à une normalisation complète israélo-émiratie.

Pour mieux faire avaler cette déconvenue à l’opinion publique émiratie, comme arabe, on avance qu’un accord a été conclu pour mettre fin à la poursuite de l’annexion des territoires palestiniens par Israël. On rapporte aussi que les deux pays se sont également entendus pour coopérer et définir une feuille de route en vue d’établir des relations bilatérales.

L’accord a été conclu ce jeudi par téléphone entre Donald Trump, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et Mohammed ben Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi, à l’issue de négociations tripartites, ont noté les responsables.

Les délégations israélienne et émiratie doivent signer ces prochaines semaines une série d’accords, notamment dans les domaines des investissements, du tourisme, de la sécurité et des télécommunications, indique la déclaration tripartite.

Un tel développement n’a pas manqué de faire réagir le camp de la résistance palestinienne qui a dénoncé vivement une traîtrise et une forfaiture de plus de la part d’un Émirat qui tente de monnayer une déconvenue politique et diplomatique en affichant un soutien à la cause palestinienne.