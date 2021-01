Daech encouragé pour un come-back en Irak ? 

Réagissant à ces révélations, Sabah al-Akili, expert des questions sécuritaires en Irak, a révélé que les militaires US avaient transféré quelque 4 000 terroristes de Daech sur le sol irakien via des véhicules brandissant le drapeau des États-Unis.

S. Al-Akili a ajouté que les forces de sécurité irakiennes n’avaient pas le droit d’inspecter les véhicules militaires des forces US. « Plus tôt, nous avons mis en garde contre de nouvelles opérations terroristes perpétrées par Daech dans certaines provinces dont Salaheddine, mais les commandants irakiens n’ont pas pu réprimer ces groupes », a souligné cet expert, cité par le site iranien francophone PressTV. Il a ajouté que la présence des militaires américains en Irak ne permettrait pas aux Irakiens de déraciner les terroristes de Daech.

Dans ce contexte, l’agence de presse irakienne Al-Ahed News a révélé que l’attaque de samedi soir contre les Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) à Salaheddine, au nord de Bagdad, bénéficiait du soutien d’une force étrangère.

Citant une source sécuritaire irakienne requérant l’anonymat, l’agence a précisé que «l’offensive visant les combattants de la 22e Brigade des Hachd al-Chaabi, à Salaheddine, a été menée sous la protection et avec la planification directe des forces américaines ». Tout en rappelant que « les caméras thermiques des Hachd al-Chaabi ont enregistré, il y a quelques jours, l’atterrissage d’hélicoptères, appartenant aux forces d’occupation américaines, dans la région montagneuse de Hamrin, au nord-est de l’Irak. Il paraît que ces hélicoptères étaient chargés des armes et des équipements militaires, destinés à soutenir les terroristes dans leurs opérations ». L’agence de presse a ajouté que les terroristes de Daech étaient équipés d’armes lourdes pour attaquer des unités militaires à Hamrin.

Cette même source a confié à Al-Ahed News que les militaires US instrumentalisaient les groupes terroristes pour déstabiliser des régions de la province de Salaheddine dans l’objectif d’y prendre le contrôle.

Pour sa part, le site Sabereen News a révélé que l’attaque contre les Hachd avait été menée sous la couverture des avions de chasse américains de type McDonnell Douglas KC-10 Extender qui survolaient samedi soir Hamrin. 11 combattants de la 22e Brigade des Hachd al-Chaabi, dont un commandant, ont été tués et 12 autres blessés par une attaque de Daech contre leur position à Hamrin. 18 terroristes ont par contre été abattus par les combattants des Hachd.

À l’issue d’intenses affrontements, ayant duré des heures, la 22e Brigade des Hachd, alias Badr, a réussi à encercler et repousser les terroristes de Daech. Il s’agit de la deuxième attaque de Daech en une semaine. La semaine dernière, deux terroristes suicidaires de Daech se sont fait exploser dans un marché de Bagdad. 32 personnes ont perdu la vie et une centaine d’autres ont été blessées.

Dr Faras al-Yasser, membre du bureau politique du mouvement de résistance irakienne al-Nujaba, a déclaré lors d’une interview exclusive avec l’agence de presse iranienne Tasnim que son mouvement disposait d’informations sur deux véhicules piégés. «En plus, nous avons constaté des agissements visant à transférer des groupes de terroristes depuis la Syrie vers al-Ramaneh et al-Qaïm afin de les déployer à Jourf al-Sakhr et des régions proches de Karbala et de Najaf », a expliqué F. al-Yasser. «Nous sommes prêts à mettre ces informations à la disposition du gouvernement et des services de sécurité », a-t-il souligné en indiquant qu’al-Nujaba avait détecté des tentatives destinées à infiltrer des services de sécurité irakiens. « Ces personnalités partagent les mêmes approches que celles des conseillers du (Premier ministre Mostafa) al-Kazemi et sont en parfaite conformité avec les plans des États-Unis », a-t-il souligné.