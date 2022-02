Daech étêté une fois de plus : Un commando US l’a logé à Idlib

Le communiqué publié jeudi par la Maison Blanche a annoncé que le chef de l’organisation État islamique avait été tué dans une opération spéciale US en Syrie au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi est mort dans une explosion qu’il a lui-même causée. « Au début de l’opération, la cible terroriste a fait exploser une bombe qui l’a tué ainsi que des membres de sa propre famille dont des femmes et des enfants », a indiqué un haut responsable à la Maison Blanche.

Le chef des terroristes de Daech a été tué au cours d’une opération commando dans la province d’Idlib dans le Nord-Est de la Syrie. Lors d’une brève allocution à la Maison Blanche, le président américain a déclaré : « Grâce à la bravoure de nos troupes, cet horrible chef terroriste n’est plus. Nos forces ont mené cette opération avec la préparation et la précision qui les caractérise. » Joe Biden a affirmé avoir privilégié une opération commando pour éviter des victimes civiles et est revenu sur les circonstances de cette opération.

Le leader de Daech s’est fait exploser « dans un ultime geste désespéré de couardise et sans égard pour la vie de sa propre famille ou d’autres personnes dans l’immeuble, il a choisi de se faire exploser, pas seulement la ceinture (d’explosifs), mais de faire sauter ce troisième étage, a lancé J. Biden. Plutôt que de faire face à la justice pour les crimes qu’il a commis, emportant plusieurs membres de sa famille avec lui, comme l’avait fait son prédécesseur. »

Des forces spéciales américaines ont été héliportées jeudi avant l’aube dans une région du nord-ouest de la Syrie. L’opération a eu lieu dans la localité d’Atmé. Elle aurait fait 13 morts dont des femmes et des enfants.

L’AFP a pu recueillir des précisions sur place. L’objectif du commando US était un bâtiment de deux étages, en partie détruit pendant les affrontements. Un hélicoptère US a été incendié sur place pour une défaillance technique, assure-t-on alors que des témoins insistent sur le fait que l’opération n’a pas surpris les combattants de Daech retranchés dans la maison de leur leader, comme l’indique leur résistance. Au-delà du recours à plusieurs hélicoptères, l’assaut US a aussi intégré des drones de combat.

En octobre 2019, un raid similaire avait éliminé Abou Bakr al-Baghdadi, le précédent chef de Daech.