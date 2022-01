Daech réalise une opération inattendue à Hassaké : Des centaines de djihadistes libérés…

« 77 jihadistes et 39 combattants kurdes ont été tués », de même que « sept civils », a précisé l’ONG qui siège à Beyrouth.

Les affrontements ont été déclenchés par une attaque lancée jeudi soir par Daech contre la prison de Ghwayran (nord-est), une ville gardée par les forces kurdes. L’armée américaine déployée dans la région n’a pas manqué de voler au secours des FDS en assurant une couverture aérienne, via des hélicoptères de combat, aux combattants kurdes qui tentent de reprendre le contrôle… En tout cas, des informations non vérifiées faisaient état de la libération de près d’un millier de prisonniers de Daech.

Des milliers de civils ont été déplacés par les combats qui ont lieu dans et autour de la prison.

En première ligne dans le combat contre l’EI, les Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par des combattants kurdes ont vaincu en 2019 le groupe djihadiste en Syrie en le chassant de son dernier fief de Baghouz dans la province de Deir Ezzor (est).

Débutée en mars 2011, la guerre en Syrie s’est complexifiée au fil des ans avec l’implication de puissances régionales et internationales. Le conflit a fait environ 500.000 morts, dévasté les infrastructures du pays et déplacé des millions de personnes depuis son déclenchement. Et encore aujourd’hui, le retour des Syriens dans leur pays sert de carte de pression politico-diplomatique sur Damas et ses alliés.