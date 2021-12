Daech se réactive dans le Kurdistan irakien : Attentat meurtrier à Bassora

« Quatre citoyens ont été tués et quatre autres blessés, tandis que deux véhicules se trouvant près de la moto ont pris feu », a indiqué le communiqué. L’explosion n’a pas été revendiquée dans l’immédiat.

Ces dernières années, la ville de Bassora a été relativement épargnée par de telles attaques. Mais au cours des semaines passées, plusieurs attentats meurtriers revendiqués par le groupe État islamique (EI) ont visé des combattants kurdes dans le nord de l’Irak.

Face à la recrudescence des attaques imputés à daceh, délégation du gouvernement kurde irakien est ce 7 décembre à Bagdad. Le vide laissé par les désaccords entre les forces kurdes et irakiennes profite depuis toujours au groupe terroriste.

Depuis une semaine des groupes de combattants de l’État islamique harcèlent chaque nuit les zone s’étendant à l’ouest de la grande ville pétrolière de Kirkouk. Ils semblent vouloir prendre le contrôle de petits villages qui se trouvent entre les positions des peshmergas et celles des forces irakiennes. Les combats ont déjà fait une vingtaine de morts dont des enfants. Beaucoup de familles se sont résignées à fuir laissant ainsi le territoire au groupe terroriste.

Dimanche 5 décembre, les autorités kurdes et irakiennes ont annoncé mener des opérations coordonnées pour protéger la zone. Lundi, des peshmergas et des forces irakiennes sont entrées dans l’un des villages concernés permettant le retour des familles.