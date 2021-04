Daech se régénère en Syrie: Enlèvements meurtriers à Hama… 

Selon l’agence officielle Sana, l’organisation wahhabite takfiriste a enlevé un certain nombre d’habitants du village d’Al-Zawinat dans la campagne orientale de Salamiyah pendant la collecte des truffes, tandis qu’un nombre d’autres ont été transportés à l’hôpital national de Salamiyah.

Quelque temps auparavant, le désert (badia) de Hama et de Raqqa ont été la cible d’une série de survols intenses d’avions de combat russes, en particulier dans le désert d’al-Rasafat, dans la partie orientale d’une zone archéologique à l’est de Hama et au sud-ouest de Raqqa.

Une source militaire responsable a confirmé à Sputnik que les avions de reconnaissance russes avaient détecté un ensemble de quartiers généraux et d’axes où des mouvements de véhicules de Daech ont été observés. Par la suite, les avions de combat russes sont intervenus à travers une série de frappes aériennes sur ces cibles.

Les attaques terroristes des cellules de Daech se sont multipliées ces derniers temps sur les axes de la campagne de Deir Ezzor, Tadmor (Palmyre) et Hama. Elles ont surtout ciblé des bus et des camions citernes causant des tués et des blessés parmi les civils et les militaires syriens.

A noter que Daech s’est réactivé dans les zones désertiques des deux badias de Homs et Hama, dans les régions ouest et sud-ouest de la province de Deir Ezzor et sur les zones sud-est du gouvernorat de Raqqa à l’est de la Syrie. Cette région est ouverte sur le désert de la région d’Al-Tanf, située sur le triangle frontalier avec la Jordanie et l’Irak, où a été établie une base de l’armée américaine.

Les observateurs accusent les Etats-Unis d’avoir contribué à la résurrection de cette milice terroriste, pour justifier leur présence et harceler les forces régulières syriennes. Il en est de même pour l’Irak et les forces irakiennes.

Des sources syriennes ont assuré à la télévision libanaise d’information al-Mayadeen Tv, en janvier dernier, que des hélicoptères US transportent chaque jour des prisonniers de Daech depuis les deux prisons Guirane et al-Sinaat dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, vers ses bases en Irak et la plupart d’entre eux sont de nationalité irakienne.