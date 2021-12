Daech s’est reconstruit selon les services US : Déstabiliser davantage la Syrie…

Dans le désert central de Syrie, appelé la Badia, qui s’étend sur 60 000 kilomètres carrés de la ville de Homs, dans le centre du pays, à la frontière avec l’Irak, à l’Est, et jusqu’à la Jordanie, au Sud, la guerre est ouverte.

Selon des observateurs, en dépit des dizaines d’offensives et d’opérations de ratissage, l’armée syrienne et ses alliés n’arrivent toujours pas à établir un contrôle total sur cette zone désertique. L’Observatoire syrien des droits de l’homme fait état d’une centaine de raids aériens russes depuis début décembre. Quelque 600 frappes menées par des hélicoptères et des chasseurs-bombardiers en novembre. Malgré cet effort militaire constant, la capacité de nuisance de Daech n’a pas été détruite, l’organisation takfiriste serait toujours capable de mener des attaques simultanées à des endroits éloignés les uns des autres de plusieurs dizaines de kilomètres. Autant dire que le système de commandement et de contrôle de l’organisation reste opérationnel et efficace.

La guérilla du groupe État islamique est aussi active dans les régions contrôlées par les forces kurdes, soutenues par les États-Unis, à l’est de l’Euphrate. Dans cette région, les actions de l’EI prennent surtout la forme d’attentats à la bombe contre des patrouilles des forces kurdes, ou des tirs de mortiers et de roquettes contre des puits de pétrole. Le 2 décembre, dix ouvriers sur un champ pétrolier dans l’est de la Syrie ont été tués.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a recensé depuis le début du mois une trentaine d’attaques imputées à Daech dans les régions contrôlées par les Kurdes, où l’armée SU déploie encore plusieurs centaines de soldats.

Les services de renseignements américains estiment que le groupe Etat islamique a reconstruit une armée de 10 000 hommes en Irak et en Syrie. Des sources syriennes assurent qu’en Syrie seulement, l’organisation extrémiste peut en mobiliser davantage. Ce réservoir de combattant est composé de rescapés des anciens bastions du califat auto-proclamé, mais aussi de nouveaux combattants recrutés auprès des tribus bédouines et d’ex-détenus des camps d’incarcération installés dans les régions contrôlées par les Kurdes. D’après des analystes, Daech avait anticipé le démantèlement de son califat territorial. Il avait aménagé des caches et stockés armes, munitions et vivres dans le désert en prévision d’une guérilla.