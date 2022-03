La base Al-Tanf, située à la frontière entre la Syrie, l’Irak et la Jordanie est le théâtre d’activités de préparation des terroristes affiliés à Daech afin de les exploiter dans le Donbass, a assuré un communiqué du SVR.

Selon le texte élaboré par les services extérieurs russes, « fin 2021, les Américains ont libéré des dizaines de terroristes de l’EI originaires de Russie et des pays de la CEI. Ces personnes ont été envoyées à la base d’al-Tanf contrôlée par les États-Unis, où ils ont suivi une formation spéciale sur les méthodes de perpétration d’actes de sabotage et de terrorisme, en mettant l’accent sur la région du Donbass”. Ajoutant que “ les forces américaines continuent de former de nouvelles unités de Daech au Moyen-Orient et dans les pays africains, et il est prévu qu’ils soient transférés afin de participer à des activités de sabotage et terrorisme en Ukraine via le territoire de la Pologne”.

Le ministère russe de la Défense avait annoncé jeudi l’arrivée de mercenaires étrangers en Ukraine, dont 200 Croates, notant qu’ils commettaient des actes de sabotage et des raids sur des convois de matériel russe. « Toutes les attaques de mercenaires étrangers en Ukraine sont menées à l’aide d’armes fournies par l’Occident aux militants en Ukraine, telles que les missiles Javelin (fournis par les États-Unis), NLO (fourni par la Grande-Bretagne) et Stinger », a ajouté le ministère russe.

Dans le même contexte, une source informée a déclaré à l’agence russe Sputnik que « les autorités ukrainiennes ont accordé l’asile à des terroristes internationaux, y compris ceux qui ont combattu en Syrie ». D’après le même expert, « le territoire ukrainien est actuellement utilisé comme refuge pour plus de 1 000 membres d’organisations terroristes et extrémistes. Parmi eux se trouvent ceux qui ont participé aux hostilités sur le territoire syrien. »

Auparavant, le général de division Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, avait annoncé que les extrémistes en Ukraine utilisaient les mêmes méthodes que les terroristes internationaux en Syrie.