Damas entre l’enclume d’Ankara et le marteau israélien

Après avoir survolé à plusieurs reprises le territoire libanais, l’armée israélienne a mené des raids sur la Syrie tard dans la soirée de mercredi. Sana a fait état de puissantes explosions dans le sud de la capitale, indiquant que la «défense antiaérienne a répliqué à l’agression israélienne» contre des sites et positions de l’armée syrienne.

L’armée syrienne affirme que l’attaque de roquettes a été menée depuis les hauteurs du Golan. L’attaque a causé des dégâts, sans faire de blessés. «Une série de frappes de roquettes a été menée depuis l’espace aérien du Golan syrien occupé», a précisé l’armée dans un communiqué. «Nos DCA ont abattu la plupart des missiles ennemis.»

Les forces aériennes israéliennes avaient précédemment lancé une attaque contre la Syrie la nuit de Noël. Selon le ministère syrien de la Défense, l’armée a abattu la plupart des missiles israéliens tirés depuis la ville libanaise de Tripoli, dans le nord du pays. Plusieurs bâtiments de la ville de Masyaf, dans le gouvernorat de Hama, n’avaient pas tenu sous les frappes.

En parallèle, force est de souligner que l’armée turque qui occupe toujours des pans entiers du nord syrien ne chôme pas. En effet, la centrale électrique de Tell Tamer, au nord-ouest d’Hassaké, a été mise hors service suite au bombardement des forces turques mené mercredi, rapporte l’agence de presse syrienne Sana. Ce raid a été confirmé par le directeur du département de l’Électricité d’Hassaké, Anwar al-Okleh, cité l’agence syrienne Sana.

«La centrale électrique de Tell Tamer, au nord-ouest de la ville d’Hassaké, a été la cible de tirs d’obus de mortier par les forces d’occupation turques. La centrale a été rendue inopérante par conséquent», a-t-il fait savoir.

D’après les sources syriennes, des équipes sont déjà arrivées à la centrale pour réaliser des travaux de réparation. L’alimentation électrique sera rétablie dès que possible.

Tell Tamer est située dans la province d’Hassaké, sur la stratégique autoroute M4 -qui va de la frontière irakienne, passe par la ville de Qamishli pour gagner Alep-, et à 150 kilomètres à l’est de la ville d’Aïn Issa, aux abords de laquelle des combats acharnés entre des formations pro-turques et kurdes ont eu lieu à la fin de l’année dernière.

La Turquie a commencé ses opérations militaires contre les Kurdes, soutenus principalement par les Américains dans le nord-est de la Syrie en octobre 2019. Un an après le début de l’offensive, les combats ne faiblissent pas.