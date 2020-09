Damas et Moscou la main dans la main pour annuler les effets de la «loi César»

L’objectif de la visite de la délégation russe à Damas, lundi 7 septembre, est de renforcer la coopération économique bilatérale pour aider la Syrie à atténuer les effets de la «loi César» votée par le Congrès américain, qui sanctionne toute transaction économique, commerciale ou financière avec le gouvernement syrien ou des proches du pouvoir.

Iouri Borissov, vice-Premier ministre russe, a été accueilli par le président syrien Bachar el-Assad et a déclaré que son pays s’emploie à briser le « blocus économique » imposé selon lui à la Syrie par les États-Unis et leurs alliés européens, qualifiant leurs positions de « non constructives ».

La Russie et la Syrie ont convenu de mettre en œuvre les projets déjà conclus entre les deux pays ces dernières années. Un accord portant sur l’exécution de 40 nouveaux projets dans le domaine de l’énergie a par ailleurs été signé le 7 septembre. Il prévoit la construction de centrales électriques et l’exploration d’hydrocarbures offshore.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien Walid el-Moallem, Serguei Lavrov, patron de la diplomatie russe qui revient en Syrie après 8 ans d’absence, a douché les espoirs d’une percée rapide dans les travaux de la commission chargée de rédiger une nouvelle Constitution syrienne, sous l’égide des Nations unies à Genève. Selon lui, il n’y a pas de délai pour la fin de ce processus. S. Lavrov arrivé lundi dans la capitale syrienne Damas, sa première visite dans le pays en guerre depuis 2012, a annoncé le ministère syrien des Affaires étrangères, devait rencontrer le président syrien et rejoindre la délégation russe arrivée la veille à Damas sous la houlette du vice-Premier ministre pour des discussions bilatérales, selon l’agence de presse syrienne Sana.

Allié indéfectible de Damas, Moscou est intervenue militairement fin 2015 dans le conflit syrien pour épauler l’État syrien, alors en mauvaise posture face à des rebelles réclamant la chute du régime et une montée en puissance des groupes djihadistes.

Le président russe Vladimir Poutine avait effectué en janvier 2020 une visite surprise à Damas, son premier déplacement dans la capitale syrienne depuis le début du conflit en 2011. En décembre 2017 il s’était aussi rendu sur la base aérienne russe de Hmeimim, principale installation militaire de son pays dans le nord-ouest de la Syrie.

Les négociations pour une solution politique au conflit menée sous l’égide de l’ONU ont été peu à peu éclipsées par un processus parallèle d’Astana, monté par Moscou et Téhéran, les alliés du pouvoir syrien, en coopération avec la Turquie, parrain traditionnel de certains groupes rebelles.