Damas met Washington devant ses responsabilités

Le ministère syrien a qualifié de «mensonges» la déclaration de l’ambassade US selon laquelle «le régime syrien était responsable de la crise humanitaire dans le pays». Il a souligné que ce comportement confirme «la persistance de Washington dans son approche hégémonique, arrogante, en faveur de l’unipolarité, et de n’écouter que les voix qui conviennent à ses décisions dans la région».

Le ministère syrien des Affaires étrangères a également souligné que «les résultats de ces politiques constituent des crimes contre l’humanité».

Le 22 décembre, le département US du Trésor a imposé des sanctions à 7 personnalités et 10 entités syriennes, dont la Banque centrale. L’ambassade américaine à Damas a également confirmé que « Washington continuera à mettre en œuvre les sanctions qu’il a imposées à la Syrie en vertu du soi-disant César Act ». Plus, Jules Ray Bern, envoyé spécial américain en Syrie, avait déclaré plus tôt, qu’ « aucune aide ne serait accordée pour la reconstruction de la Syrie, sans concessions politiques de la part de Damas ».