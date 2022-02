Damas soutient Moscou : L’OTAN « une menace pour le monde entier », assure B. al-Assad

Le Kremlin a rapporté vendredi que B. al-Assad avait contacté V. Poutine, exprimant son soutien à « l’opération militaire russe pour protéger les civils dans le Donbass ».

Le Kremlin a déclaré, dans un communiqué, que « Poutine a partagé avec al-Assad ses évaluations sur l’évolution de la situation dans le contexte des décisions adoptées et les actions prises par la Russie », ajoutant que « Poutine et Assad ont discuté du règlement du conflit syrien, en particulier du renforcement le processus politique dans le cadre d’Astana. »

Le président al-Assad a imputé aux pays occidentaux « la responsabilité du chaos et de l’effusion du sang compte tenu de leurs politiques d’hégémonie », ajoutant que « ces pays ont recours à des stratégies maléfiques en soutenant les terroristes en Syrie et les nazis en Ukraine et dans des différentes régions dans la monde ». Et de souligner que « la Syrie se tient aux côtés de la Fédération de Russie, parce que la Russie a le droit de faire face à l’élargissement de l’OTAN qui est devenu une menace pour le monde entier et un outil pour réaliser les politiques irresponsables des pays occidentaux qui portent atteinte à la stabilité dans le monde ».

Le président al-Assad a noté que « l’armée arabe syrienne et l’armée russe font face au même ennemi, en Syrie à savoir l’extrémisme et le nazisme en Ukraine ».

De son côté, le président Poutine a affirmé que « l’opération militaire dans le Donbass vise à instaurer la stabilité et à mettre fin à la souffrance de la population pendant les dernières huit années ». Rappelant que « son pays n’a pris la décision de recourir à la force qu’après que les autorités ukrainiennes, soutenues par les Occidentaux, aient annoncé leur volonté de ne pas respecter les accords ratifiés par les parlements des deux pays, et après que les Républiques de Donetsk et de Lougansk aient demandé de l’aide à la Russie ».