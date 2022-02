Dans la crise ukrainienne : Washington souffle le chaud et le froid

« Nos forces sont capables d’effectuer diverses missions, et elles se tiendront prêtes à diverses éventualités », a répondu l’officiel quand il lui a été demandé si les soldats US envoyés en Europe pourraient être impliqués dans une éventuelle opération d’évacuation en Ukraine.

Depuis fin 2021, l’Occident soupçonne la Russie de masser ses forces à la frontière ukrainienne en vue d’une attaque. Bien que les rapports entre Moscou et Kiev ne cessent de se dégrader depuis la révolution ukrainienne de 2014 et la réintégration consécutive de la péninsule de Crimée dans le territoire russe, Moscou dément toujours toute velléité agressive à l’égard de l’Ukraine.

Le Kremlin souligne régulièrement que les déplacements des troupes russes sur le territoire national sont une affaire intérieure et ne représentent une menace pour personne.

Sur fond de ce regain de tensions, Washington et Londres ont annoncé le rappel de certains diplomates en poste à Kiev et de leurs familles. Le département d’État a d’ailleurs appelé les citoyens américains se trouvant en Ukraine à envisager de quitter immédiatement le pays.

Plus tôt dans la journée du 2 février, Joe Biden a donné son feu vert au déploiement de plusieurs centaines de soldats supplémentaires en Europe de l’Est en guise de « réassurance » pour les alliés des États-Unis dans le contexte de la crise autour de l’Ukraine. Environ 2.000 militaires seront envoyés en Pologne et en Allemagne, et un millier de militaires actuellement stationnés en Allemagne seront transférés en Roumanie.

Mardi, Vladimir Poutine avait accusé les États-Unis de faire la sourde oreille aux exigences de Moscou concernant les garanties de sécurité et d’instrumentaliser l’Ukraine en vue de contenir la Russie.

Le Kremlin a exhorté ce 3 février les Etats-Unis à «cesser» d’aggraver la crise autour de l’Ukraine, après la décision américaine d’envoyer 3 000 soldats supplémentaires en Europe de l’Est.

«Nous appelons constamment nos homologues américains à arrêter l’escalade des tensions sur le continent européen», a dit Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. «Malheureusement, ils continuent dans cette voie», a-t-il déploré. Selon lui, «l’inquiétude de la Russie est claire et parfaitement justifiée», de même que toutes les mesures prises par Moscou pour assurer sa propre sécurité et ses intérêts. Car selon lui, «il ne s’agit pas seulement de déclarations provocatrices selon lesquelles une guerre aura bientôt lieu dont tout le monde va payer un prix terrible. Il s’agit du redéploiement de soldats américains dans des pays européens proches de nos frontières». La veille, la diplomatie russe avait jugé «destructrice» l’annonce de l’envoi de ces troupes. Russes et Occidentaux sont engagés dans de multiples formats de discussions, affichant des deux côtés l’objectif d’une désescalade, mais aussi une volonté de ne rien céder sur leurs positions de principe.