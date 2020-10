Dans l’agitation, le PJD vole au secours des siens

Après le soutien verbal réaffirmé par Saad Eddine El Othmani aux siens qui sont inquiétés par la justice, la direction du PJD a choisi de monter au créneau. Le dernier communiqué signé par le secrétaire général adjoint du PJD, Souleimane El Amrani, relayé par le site du parti, il est clairement spécifié que la formation islamiste est résolue « à engager les mesures nécessaires pour soutenir les frères présidents et l’ensemble des élus concernés par les poursuites judiciaires en cours».

Lapidaire, le communiqué souligne que la commission centrale chargée du suivi des procès des élus du PJD, et après avoir examiné les rapports sur les derniers développements de ces procès, a décidé de « prendre les mesures nécessaires pour appuyer et soutenir les frères présidents et l’ensemble des élus concernés par les poursuites judiciaires en cours ».

Il y a lieu de rappeler que de multiples rebondissements dans les affaires de gestion de la chose publique par les édiles du PJD ont contribué à empoisonner les rapports entre le ministère de l’Intérieur, décidé à sévir dans nombre d’affaires délictueuses, et la formation islamiste.

Les exemples liés à la mauvaise gestion qui ont défrayé la chronique proviennent d’Ait Melloul, là où le président de la commune a été démis de ses fonctions en février dernier. Plus, la brigade régionale de la police judiciaire de Drâa-Tafilalet a convoqué et entendu le président de la région, Habib Choubani en juillet après une plainte déposée contre lui tandis que le maire de Marrakech et son adjoint, font l’objet d’une enquête pour « crimes financiers » et dilapidation de deniers publics.

Après avoir dénoncé, en septembre «une campagne orchestrée» contre ses membres, le parti, à travers son secrétariat général avait demandé de mettre fin aux «restrictions à l’action de ses conseillers aux collectivités territoriales».

Saad Eddine El Othmani avait minimisé, en mai dernier, ces actions «dirigées vers ses conseillers, et le PJD en général, et ce depuis sa création en 1996 », en affirmant que «des membres du parti sont poursuivis dans certains cas pour de maigres et injustes charges ». Ajoutant que «de nombreux militants ont été d’ailleurs acquittés, dont des présidents de communes alors que d’autres ont été jugés sur la base d’accusations futiles». Le patron du PJD qui est aussi chef du gouvernement avait appelé les siens à rester concentrés sur l’essentiel et ces procès ne doivent pas détourner les militants du PJD de leur principal objectif : «servir d’abord la patrie et continuer sur la voie de la réforme».

A quoi doit-on dès lors imputer la nouvelle réaction de la direction du PJD ? La formation islamiste dont des ténors ont réussi à focaliser sur eux les sunlight pour des propos qui frisent l’intimidation, comme ce fut le cas de Najib Boulif, entend-il faire feu de tout bois pour réoccuper les devants de la scène politique ?