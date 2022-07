Dans le sillage de T. Blair : J. Yellen bombarde la Chine

« Nous ne pouvons pas permettre à des pays comme la Chine d’utiliser leur position sur le marché des matières premières, des technologies ou des produits clés pour perturber notre économie ou exercer un effet de levier géopolitique indésirable », a déclaré J. Yellen dans un discours à Séoul, rapporte le site américain Axios.

Pékin « a consacré d’importantes ressources pour rechercher une position dominante dans la fabrication de certaines technologies de pointe, y compris les semi-conducteurs », a-t-elle déclaré, estimant qu’elle a employé « une gamme de pratiques commerciales déloyales pour atteindre cette position ».

Dans un complexe de recherche et développement géré par le groupe LG, J. Yellen a exhorté ses alliés à travailler en étroite collaboration dans le cadre du « Friend-Shoring » pour diversifier et isoler les chaînes d’approvisionnement mondiales des perturbations et « résoudre les vrais problèmes qui ont émergé, y compris les pratiques chinoises déloyales qui nuisent à nos intérêts de sécurité nationale. »

Les États-Unis et la Corée du Sud « partagent un objectif commun d’un Indopacifique libre et ouvert », a déclaré Yellen. « Mais pour y parvenir, il faudra une action résolue ».

Selon Axios, « ce tir moins que subtil sur la proue de Pékin de la meilleure économiste de l’administration Biden montre clairement que les sanctions de l’ère Trump contre la Chine ne seront pas levées de si tôt ».

J. Yellen, qui a critiqué les relations de Pékin avec Moscou lors de l’invasion de l’Ukraine, a déclaré que la résilience de la chaîne d’approvisionnement avait été un objectif clé de l’administration Biden dans sa réponse à la fois à la guerre et à la pandémie – qui, selon elle, avait « redessiné le contour des chaînes d’approvisionnement et du commerce mondiaux». Elle a également accusé le Kremlin de militariser l’intégration économique en « menaçant de déclencher une crise alimentaire mondiale en bloquant les ports en Ukraine», notant que l’invasion « a déjà provoqué une hausse des prix de l’énergie en Amérique et dans le monde ».

Dimanche, c’est l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair qui avait tiré à boulets rouges contre la Chine, assurant qu’elle constitue la menace principale, du fait selon lui « qu’elle a déjà rattrapé les États-Unis dans de nombreux domaines technologiques ». D’après lui, Pékin serait en compétition « non seulement pour le pouvoir, mais contre notre système, notre façon de gouverner et de vivre » et que l’Occident devait être suffisamment fort pour défendre ses systèmes et ses valeurs. « Le plus grand changement géopolitique de ce siècle viendra de la Chine et non de la Russie », a-t-il conclu.