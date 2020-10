Dans le trafic des bavettes les fils Ziane et Nouidi condamnés à la prison ferme

Ainsi, la cour a condamné à trois ans de prison ferme Nasreddine Ziane, tandis que Nabil Nouidi a écopé de 10 mois de prison, rapporte les médias.

Le procureur du roi près le tribunal d’Ain Sebaa à Casablanca, avait ordonné, le 15 avril, que les deux mis en cause, en plus de 10 autres personnes, soient détenus à la prison d’Oukacha à Casablanca, pour fraude, contrefaçon de marque et distribution illégale de masques de protection.

Cette affaire a éclaté lorsqu’une clinique privée de Marrakech a porté plainte, affirmant qu’elle serait tombée dans une escroquerie et une fraude par un réseau criminel. Les investigations menées par les autorités ont ainsi permis d’interpeller 12 personnes.

Mardi, la cour a également condamné Yassine S. à trois ans de prison, Hicham B. à 4 ans de réclusion, tandis que Zakaria R., Mohammed C., Oualid B. et Mehdi K. ont écopé de 3 ans de prison ferme chacun. Un autre mis en cause a, lui, été condamné à 8 mois de prison.