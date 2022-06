Dans les médias chinois : L’alliance occidentale contre Moscou se délite

« Après l’adoption du sixième paquet de sanctions de l’Union européenne, y compris l’embargo russe sur le pétrole, certains pays européens devraient faire face à de graves difficultés en matière de ressources énergétiques au cours de l’hiver à venir », a averti le quotidien sur son site web.

L’article note que « la pathétique bulle de solidarité occidentale a été percée avant même l’annonce des nouvelles restrictions, lorsque le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré que l’unité de l’Union européenne commençait à s’effondrer ». Et de préciser qu’« il y a de plus en plus d’indications que l’alliance occidentale contre Moscou est si fragile et de moins en moins fiable que ses membres doivent faire face à des pertes réelles ».

Lu Xiang, chercheur à l’Académie chinoise des sciences sociales, assure au journal chinois « qu’il est peu probable que l’Europe soit en mesure d’agir comme un front uni dans les sanctions contre la Russie, car l’unité de l’Occident est à un concept à moitié vide. » Pour lui, « depuis un certain temps, l’Union européenne, et en particulier l’Allemagne, a développé de bonnes relations avec la Russie, ce qui a provoqué le mécontentement de Washington, surtout après avoir bénéficié du parti pris antirusse de l’Occident concernant la crise en Ukraine ».

« L’Occident peut continuer à prétendre que ses sanctions fonctionnent, mais de plus en plus de preuves indiquent le contraire, et que les États-Unis et l’Europe échouent dans la guerre économique contre la Russie », a-t-il soutenu. Toutefois, a-t-il précisé, « les Européens ne sont pas si stupides pour admettre qu’ils soient autant lésés afin de maintenir dans ce jeu leur partenariat avec les Américains. Lorsque les intérêts de nombreux pays occidentaux seront affectés, l’unité fragile commencera à se fracturer. »