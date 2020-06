Dans un raid au Nigéria, Daech laisse derrière lui des dizaines de morts

Lors d’une attaque meurtrière menée contre un village du nord-est du Nigeria, des djihadistes liés à Daech ont tué des dizaines de personnes, rapporte l’AFP en citant des sources locales.Des habitants de la région de Goni Usmanti ont déclaré que des combattants islamistes avaient abattu 38 personnes lors d’un raid survenu le 13 juin et mis le feu à un camion, tuant un nombre inconnu de passagers.

Ce village est situé à une soixantaine de kilomètres de la localité garnison de Monguno, également attaquée le 13 juin par des membres de Daech en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Le bilan de six tués initialement annoncé est désormais de 15 morts, dont neuf soldats, ont indiqué des sources sécuritaires et des habitants. «Ils ont arrosé le village au lance-roquettes» faisant des morts et plusieurs blessés, a indiqué à l’AFP un habitant, Kulo Gana. «J’ai vu les corps des deux soldats et du milicien dans les rues après les combats».Les djihadistes n’ont décroché qu’après l’intervention de l’aviation militaire.

Ces localités ont été attaquées quelques jours après que des djihadistes aient tué 81 personnes lors d’un raid contre un village situé dans le Gubio, zone de gouvernement local de l’État de Borno, survenu le 9 juin, précise l’agence de presse.