David Schenker au Maroc pour inaugurer le consulat US à Dakhla

En réponse à une question sur la reconnaissance par l’administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le diplomate a souligné que «les Etats-Unis sont toujours convaincus que les négociations politiques sont la seule voie à même de régler la crise entre le Maroc et le Polisario». Et de préciser, au grand dam de ses hôtes, que «ces négociations doivent se faire dans le cadre du plan d’autonomie proposé par le Maroc».

Le diplomate US est revenu sur le décret présidentiel, du 10 décembre, portant sur la marocanité du Sahara, affirmant que «la solution de la question du Sahara occidental n’a pas réussi. La reconnaissance des Etats-Unis est une action audacieuse et sérieuse en vue d’un règlement au conflit». A Rabat, on s’attend à ce que le déplacement de D. Schenker soit couronné par l’inauguration, dimanche 10 janvier, du consulat général américain dans la ville de Dakhla, rapportent des médias.

L’ouverture de cette mission diplomatique dans le Sahara marocain intervient un mois jour pour jour après son annonce, le 10 décembre dernier, lors d’un entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et le président américain, Donald Trump. Pour rappel, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait annoncé, jeudi 24 décembre, que les travaux pour la construction du consulat américain à Dakhla au Maroc, avaient déjà commencé.

« Heureux d’annoncer le début du processus de création d’un consulat américain au Sahara, et l’inauguration d’un poste de présence virtuelle effective immédiatement! », avait-il écrit sur Twitter.

Tous ces développements accélérés ont de quoi donner le tournis aux figures du système algérien qui persistent à vouloir naviguer à contre-courant. Ainsi, dans la dernière livraison de la revue « El Djeich », plate-forme idéologique de l’ordre en kaki algérien, la décision de D. Trump est qualifiée de «douteuse» et «en totale contradiction avec les résolutions de l’ONU et l’approche onusienne visant à régler la question sahraouie». Supervisé par le général Said Chengriha, l’organe de propagande estime que le président des Etats-Unis «a brisé les barrières et pris des décisions contraires à la légitimité internationale», plaçant de fait «la prochaine administration dirigée par Joe Biden dans un grand embarras».

Abordant la question de la normalisation avec l’Etat hébreu, la revue a souligné que le Maroc «a sacrifié la cause palestinienne, suite à la déclaration américaine soutenant sa position injuste concernant la question sahraouie». Plus, la revue s’interroge «comment le royaume du Maroc prétend-t-il défendre la cause palestinienne alors qu’il ouvre son espace aérien, des bureaux de liaison de l’entité sioniste et en normalisant les relations diplomatiques dans tous les domaines ?»…