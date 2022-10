Dawajine 2022: La FISA picore le marché africain

Signées lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ces conventions définissent les modalités de collaboration entre la FISA et ces interprofessions dans le cadre de la formation et de la concertation pour le développement des filières avicoles respectives de ces pays en particulier, et de l’Afrique en général.

Le ministre a également présidé la cérémonie de remise des certificats de formation aux bénéficiaires des sessions de formation en conduite d’élevage de volailles et en abattage des volailles réalisées à l’Avipole Casablanca. Il s’agit de 12 bénéficiaires du Ghana, 10 bénéficiaires de la Côte d’Ivoire et un groupe d’éleveurs membres de la coopérative El Ksiba de Beni Mellal.

Grâce aux efforts conjugués de l’État et des professionnels, le secteur avicole génère aujourd’hui un chiffre d’affaires de 32,4 Mrds DH et permet la création d’environ 465.000 emplois directs et indirects. Le secteur couvre 100% des besoins en œufs de consommation et en viandes de volailles, représentant 55% de la consommation totale toutes viandes confondues. Pour ce qui est de la production des viandes blanches, elle a atteint 690.000 tonnes en 2021 et 6,3 milliards d’œufs de consommation. La consommation annuelle est de 19,3 kg/habitant/an et de 176 unités d’œufs de consommation/habitant/an.

Organisée par la Fédération Interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA), après une absence de deux années suite à l’annulation des évènements pour les considérations sanitaires liées au Covid-19, cette édition se tient jusqu’au 27 octobre 2022 sous le thème “Secteur avicole: les enjeux de la modernisation de la distribution”. “Dawajine” est un espace privilégié de rencontres pour les professionnels et intervenants du secteur avicole, aussi bien à l’échelle nationale et continentale (professionnels, fournisseurs, partenaires marocains et étrangers du secteur avicole, etc.). Il constitue un espace d’information, d’échange du savoir-faire et de transfert des nouvelles technologies. Cette édition devrait drainer plus de 14.000 visiteurs nationaux et internationaux et 400 exposants et marques représentant 25 pays, ainsi que plusieurs délégations de professionnels venant de plusieurs pays africains.