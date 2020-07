De dérives en dérives au Mali ?

Après avoir reçu samedi l’imam Mahmoud Dicko, IBK a reçu dimanche des représentants de la coalition du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques, une coalition faite de responsables religieux et de personnalités de la société civile et du monde politique. Depuis juin, ce mouvement a fait descendre dans les rues de la capitale des dizaines de milliers de personnes opposées au pouvoir en place. Selon la présidence, ces concertations ont pour but de décrisper la situation politique.

Le président malien considère que la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Le communiqué officiel diffusé à l’issue de la réunion poursuit qu’au cours de l’entrevue, le chef de l’État a réitéré à ses hôtes sa volonté de les voir représentés au sein du futur gouvernement d’union nationale. Le Mouvement du 5 juin qui lui avait adressé un mémorandum a invité à engager à ce sujet des échanges avec la majorité présidentielle.

Du côté des opposants la lecture de la rencontre est tout autre. Ils estiment que le président IBK a ignoré leurs demandes contenues dans le mémorandum, notamment la nomination d’un Premier ministre de pleins pouvoirs issu de leurs rangs pour redresser le pays. L’opposition durcit même le ton en exigeant à nouveau la démission du chef de l’État alors que cette revendication ne figurait plus dans leurs revendications et n’était plus présente dans le mémorandum.

Exécutions sommaires

Alors que la tension politico-institutionnelle reste prégnante dans le pays, Mahamat Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général au Mali (RSSG) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali ( MINUSMA), s’est déclaré “vivement préoccupé par des allégations récurrentes faisant état de meurtres et d’exécutions sommaires de civils, y compris d’enfants, au cours d’une série d’attaques perpétrées ces dernières semaines dans le centre du pays”, rapporte samedi l’agence de presse malienne (AMAP).

Les dernières attaques en date du 1er et 2 juillet 2020, commises dans plusieurs villages du cercle de Bankass notamment à Djimindo, Gouari et Fangadougou, auraient entraîné la mort de plus de 30 personnes.

Le Représentant spécial condamne dans les termes les plus fermes la persistance de ces attaques meurtrières, dont les survivants sont contraints à fuir leurs villages, aggravant ainsi l’insécurité et la crise humanitaire dans les régions du centre du pays. Tout en reconnaissant les efforts importants que déploient les Forces de Défense et de Sécurité Maliennes, il appelle à un sursaut national pour mettre un terme à ces attaques intolérables contre des civils innocents.

En outre, il se félicite de l’annonce du gouvernement, le 7 juin dernier, relative à la conduite d’enquêtes dans la région, et à sa détermination de sanctionner toute forme de violation et d’abus des droits de l’homme, et réitère la disponibilité de la MINUSMA à soutenir ces enquêtes pour combattre l’impunité, et veiller à ce que la justice soit rendue.

Par ailleurs, conformément à son Mandat, la MINUSMA mène actuellement une série d’enquêtes sur ces faits et allégations de violations et abus graves des droits de l’homme et poursuit ses efforts de réconciliation entre les communautés, tout en déployant d’importants moyens sécuritaires dans les zones concernées pour renforcer la protection des populations civiles, précise l’AMAP.

Dimanche dernier, quatre personnes ont été tuées, une autre blessée et 4 portées disparues dans l’attaque d’un minibus par des hommes armés dans la Commune de Pignari Bana (centre du Mali).